Janvry fait de la récup’… au Parc Astérix !

Un nouveau défi étonnant pour le village, pourtant habitué des coups d’éclats en tous genres.

C’est un projet comme on n’en voit passer qu’à Janvry. Entre son marché de Noël hors normes et son Salon international bisannuel des camélidés, le village de 600 habitants prouve régulièrement ne pas avoir peur des ambitions démesurées. Il le montre encore, cette fois avec le concours… du Parc Astérix !

Le célèbre parc d’attractions de l’Oise entend en effet raser sous peu deux hectares de décors, dans les parties médiévales et « Vieux Paris » du parc, afin de se recentrer sur des thèmes plus proches du Gaulois moustachu. Une aubaine pour l’édile de Janvry, Christian Schoettl, adepte confirmé de la récupération. « C’est en réalité le parc qui a pris contact avec nous, par le biais d’une structure tierce. Sur ce genre de chantiers de déconstruction, la loi oblige à ce qu’un maximum des matériaux soient réutilisés, recyclés. Nous avons donc été invités à nous servir, pour ainsi dire. Nous y travaillons depuis février, nous avons eu plusieurs réunions de travail avec le Parc Astérix et maintenant, c’est officiel puisque toutes les conventions on été signées. »

… et une fontaine en pierre de « quatre ou cinq tonnes ». ©Christian Schoettl



Si Janvry et son comité des fêtes sont habitués à chiner, ça et là, des décorations de Noël et autres pièces utiles à leurs événements, les choses prennent ici une toute autre dimension. « Là, il ne s’agit pas d’arriver avec un car de gaulois [surnom que donne habituellement le maire aux bénévoles de sa commune, signe du destin ?] surexcités, d’autant qu’au Parc Astérix, ce sont des gens sérieux, il faut faire les choses dans les règles. » Et pour cause, le village a notamment jeté son dévolu sur une halle en bois et sa toiture de cuivre de 8 x 4,5 m ou encore sur une fontaine en pierre de « quatre ou cinq tonnes ». « Nous allons avoir besoin de grues, d’engins de levages, voire d’un transport exceptionnel pour déplacer la halle sans avoir à la démonter. J’avoue que, lorsque j’ai commencé à envisager tout cela en avril, j’ai failli abandonner. Mais finalement, 99 % de cette logistique sera financée par du mécénat. Restera à la charge de la commune le transport et l’hôtel pour les bénévoles qui participeront au démontage. » La halle devrait devenir le préau de l’école de Janvry tandis que la fontaine aurait vocation à agrémenter les abords de la mairie.

« Le défi maintenant va être de faire vite : nous aurons du 17 au 28 novembre pour démonter et transporter ce que nous pouvons… Alors même que notre marché de Noël débute lui aussi le 28 ! »