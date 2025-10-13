Les imprimantes 3D de Cosmyx séduisent l’Armée de terre

Plus d’une centaine d’imprimantes 3D conçues et fabriquées en Essonne équipe désormais les régiments de l’Armée de terre, directement sur le terrain.

Issu d’un appel d’offres lancé en juillet 2024, le partenariat avec Cosmyx permet à l’Armée de terre de déployer des imprimantes 3D de pointe dans ses régiments. L’atout du matériel essonnien, est sa cinématique brevetée. Les imprimantes Super nova double-tête conçues et fabriquées en Essonne offrent une capacité d’impression multi-matériaux, essentielle pour produire des pièces sur mesure, même sur le terrain. Concrètement, il s’agit des mouvements mécaniques des différentes parties de l’imprimante, et de ses doubles extrudeurs indépendants qui font fondre et déposent le matériau couche par couche pour construire l’objet souhaité.



C’est ce déploiement sur le terrain qui a séduit l’Armée de terre. En effet, elle permet de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement traditionnelles. Il s’agit là d’un enjeu majeur. En permettant une production de pièces détachées rapide et directement sur le terrain, les imprimantes 3D de Cosmyx devraient permettre d’optimiser la maintenance des équipements militaires sans dépendre d’un fournisseur ou d’une chaîne d’acheminement qui peut s’avérer précaire dans des zones en tension.

Cosmyx, basé à Epinay-sous-Sénart, s’appuie d’ailleurs sur son partenaire Vistory, spécialisé dans la sécurisation des processus de fabrication, pour garantir une confidentialité absolue des données. Dans la foulée, Cosmyx a aussi remporté l’appel d’offres de la Direction de la maintenance aéronautique, chargé de la maintenance des aéronefs du ministère des Armées, en mai dernier, consolidant sa position de partenaire technologique clef. Ce contrat « témoigne de la qualité de nos produits et de la fiabilité de notre technologie française, sécurisée et souveraine, des critères décisifs qui ont conduit à la sélection de Cosmyx pour ce projet », soutient Anthony Seddiki, fondateur et PDG de Cosmyx.

Une autonomie stratégique renforcée

Pour l’Armée de terre, pouvoir imprimer en 3D sur le terrain, c’est une révolution logistique. En équipant chaque régiment, comme prévoit l’accord entre l’entreprise et l’armée, Cosmyx permet une réactivité et une flexibilité inédites. La production, sur place, des pièces va réduire les délais d’attente et devrait réduire les coûts liés à la gestion des stocks. Ce contrat s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de la logistique des armées, annoncée par l’Etat depuis plusieurs années. L’Armée de terre montre un objectif clair avec l’intégration de technologies de pointe : renforcer son autonomie et s’adapter aux enjeux opérationnels futurs. Pour l’entreprise essonnienne Cosmyx, cette collaboration majeure démontre une expertise reconnue et un engagement envers la souveraineté industrielle française.



Ecrit par François Perisse