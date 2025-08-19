L’Essonne représenté par les Pink Eagles pour le rallye Roses des Sables

Dans le cadre de la 25e édition du rallye Roses des Sables, un événement 100 % féminin, solidaire et engagé, Lucile et Émilie, alias les “Pink Eagles” vont représenter l’Essonne.

Originaires d’Itteville, Lucile et Emilie sont amies dans la vie, passionnées de sports mécaniques et mamans de deux fillettes du même âge, elles relèveront ensemble ce défi hors du commun sous le nom d’équipage Pink Eagles.

En effet, le rallye Roses des Sables, qui se tiendra du 14 au 26 octobre 2025, est bien plus qu’une course à travers le désert marocain. C’est une aventure humaine axée sur la solidarité et l’entraide, au profit de plusieurs associations telles que Enfants du désert, Ruban rose ou encore Le club des petits déjeuners. Les participantes y apportent du matériel scolaire, d’hygiène, des jouets, ainsi que des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge. « Nous avons choisi de participer au rallye Roses des Sables par passion pour l’adrénaline et les sports mécaniques, mais aussi et surtout pour l’aventure humaine que nous allons vivre », explique Emilie.

Pour relever ce défi, les Pink Eagles ont fondé leur propre association. Leur véhicule, un Toyota LJ70 de 1986, est en pleine rénovation, qu’elles effectuent chaque week-end avec leurs proches. Elles assurent aussi leur préparation physique en salle de sport et se forment aux techniques de navigation (boussole, roadbook), essentielles dans cette course d’orientation sans GPS, où il faut parcourir le moins de kilomètres possible. « C’est un challenge pour nous, mais aussi sur le plan solidaire, cela nous tient à cœur. On va ressortir grandies de cette aventure », affirment-t-elles.

Pour pouvoir prendre le départ, elles doivent réunir un budget de 19 790 €, dont 8 000 € pour l’organisation du rallye, garantissant sécurité, logistique et encadrement. La recherche de sponsors s’avère difficile, mais Lucile et Émilie ne baissent pas les bras. Grâce à leur présence sur les réseaux sociaux, leur transparence et une énergie communicative, elles fédèrent peu à peu un réseau de soutien autour d’elles. « Ce n’est pas facile, mais grâce au bouche-à-oreille, on avance. Chaque aide, même modeste, compte » confient-elles.

Enfin, fidèles à leurs valeurs, les Pink Eagles veulent aussi sensibiliser leurs filles à l’entraide et à la solidarité. Un engagement familial, local et profondément humain.

Ecrit par Clara Arrachart