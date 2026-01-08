Pour la 14e fois, Noël se fête en Laponie pour les enfants malades

L’association Louis Carlesimo a renouvelé son opération de voyage en Laponie à destination des enfants malades, du 9 au 12 décembre.

Sur les terres ancestrales du Père Noël, un petit groupe de français a pu célébrer Noël dans le grand Nord. Du 9 au 12 décembre, l’association athégienne Louis Carlesimo organisait la 14e édition de son voyage en Laponie. Un périple qui a permis à 47 enfants malades, encadrés par une équipe médicale de bénévoles composée de deux médecins, neuf infirmières et… deux talentueux clowns, de se rendre dans ce territoire polaire.

