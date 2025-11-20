Lutte contre les violences faites aux femmes, quelles actions en Essonne ?

Le mardi 25 novembre sera la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au 14 novembre 2025, 143 femmes sont décédées cette année en France sous les coups de leurs conjoints. C’est un fléau qui touche tous les territoires et toutes les couches de la société, dont l’invisibilité sera mise en pause à l’occasion d’actions menées en Essonne.

