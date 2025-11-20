Lutte contre les violences faites aux femmes, quelles actions en Essonne ?

Le mardi 25 novembre sera la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au 14 novembre 2025, 143 femmes sont décédées cette année en France sous les coups de leurs conjoints. C’est un fléau qui touche tous les territoires et toutes les couches de la société, dont l’invisibilité sera mise en pause à l’occasion d’actions menées en Essonne.
A lire dans ce dossier :
- Témoignage : Battue par son mari pendant dix ans, une Essonnienne se confie sur son vécu
- Une collecte pour ouvrir un Lieu d’écoute, d’accueil et d’orientation
- Un réseau de sentinelles
- 175 000 sachets à pain avec des informations essentielles
- Des rendez-vous en soutien à la cause des femmes
