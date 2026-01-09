Rugby (Nationale) : Massy défie le leader

Le RC Massy-Essonne débute l’année par la réception d’Albi, le leader de la Nationale, ce vendredi (19h) au stade Jules-Ladoumègue. Une équipe contre laquelle les Massicois ont perdu les cinq dernières confrontations.

Il y a un an, le RC Massy-Essonne lançait victorieusement (17-13) sa deuxième partie de saison à domicile contre Chambéry, à l’époque leader de la Nationale. Le troisième succès d’une série de dix, débutée avant la trêve contre Tarbes (27-22) et interrompue fin mars contre Albi (25-30), concurrent direct pour les phases finales. Cette défaite sonnait alors le glas des derniers espoirs massicois de qualification, lesquels semblaient inaccessibles deux mois et demi plus tôt.

De retour à la compétition ce vendredi (19h au stade Jules-Ladoumègue), après trois week-end sans jouer et deux semaines de repos obligatoires, les Massicois vont retrouver les Albigeois, qui ont bouclé l’année 2025 en tête du championnat (11v, 3d) avec sept points d’avance sur Massy (5e avec 9v pour 5d). « On va affronter la meilleure équipe de la division, sans discussion, estime Djamel Ouchene, l’entraîneur des trois quarts du RCME, revanchard après la défaite à l’aller dans le Tarn (16-19). On a mené 13-0 rapidement avant de connaître un gros trou d’air qui nous coûte le match. C’était un match de début de saison. Depuis, on a bien progressé, mais eux aussi. »

Albi n’est pas premier de Nationale par hasard et défendra chèrement son trône convoité par Narbonne (2e à deux points). « C’est une équipe très costaude dans tous les secteurs fondamentaux, qui arrive à tenir le ballon, qui aime mettre beaucoup de rythme et dont le jeu est difficile à lire, souligne Djamel Ouchene, qui rêve enfin d’une victoire contre les Tarnais. Depuis que je suis à Massy, on n’a jamais battu Albi en trois confrontations. »

Un mois de janvier relevé

Les partenaires d’Alexandre Loubière sont bien décidés à mettre fin à cette domination albigeoise, ce qui leur permettrait de bien démarrer un mois de janvier relevé. Les Essonniens se rendront à Rennes (10e) le samedi 17 janvier, « où il est difficile de gagner », dixit le technicien essonnien, qui rappelle la courte défaite de Narbonne (3-8) et la victoire sur le fil de Périgueux (9-8) en Bretagne. Ils enchaîneront avec deux matchs face à des membres du top 6 : contre Nice (3e) le vendredi 23 janvier puis à Périgueux (4e), le samedi 31 janvier, qui est invaincu à domicile (7v). « On ne fait pas de plan sur la comète. On aborde les matchs les uns après les autres.

A l’issue de ce bloc, on en saura un peu plus sur ce que pourra jouer notre groupe en fin de saison. » Un groupe jeune qui a montré son fort potentiel à l’image des 2es lignes Lilian Rinardo et Nicolas Riou ou de l’ouvreur-buteur Anselme Cellier, trois des neuf recrues qui n’avaient jamais joué en Nationale avant de rejoindre Massy l’été dernier.

Le tandem Denoyelle/Ouchene ne pourra toutefois pas compter sur l’ensemble de son effectif pour la réception d’Albi. Le pilier tonguien « Ziggy » Fisi’ihoï se ressent toujours des adducteurs. Le talonneur Cullen Collopy souffre des côtes. Le centre Anthony Favier et l’arrière Amona Artaud sont incertains. En revanche, le demi de mêlée Julien Blanc devrait faire partie du groupe avec le centre Luca Mignot, qui est revenu d’une tournée avec l’équipe de France à VII.

Aymeric Fourel