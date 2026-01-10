Rugby (Nationale) : Massy a de la reprise

Les Massicois se sont offert une belle soirée au Ladoumègue pour leur retour à la compétition en dominant le leader Albi avec le bonus offensif en prime (28-6).

En dehors de quelques tas de neige sur la piste d’athlétisme, personne n’aurait pu imaginer que la pelouse du stade Jules-Ladoumègue était blanche immaculée il y a encore 48 heures. Mais les services techniques de la ville de Massy, aidés de bénévoles du RC Massy-Essonne, ont réussi à déblayer le terrain pour permettre la tenue du choc de cette 15e journée de Nationale vendredi soir entre le RCME (5e) et le leader Albi.

Pour ce match de reprise, les deux équipes ont manqué clairement de rythme, concédant plusieurs fautes de main. Il est vrai que le ballon glissant n’a pas facilité la tâche des trente acteurs. Le terrain non plus, provoquant plusieurs glissades sans conséquence.

La rencontre s’est décantée en deuxième période au profit des Massicois, vainqueurs des Albigeois (28-6) qui restaient sur une série de cinq victoires contre les Essonniens (6-28).

Bien décidés à conforter leur place de leaders, les Tarnais se mettent pourtant rapidement en ordre de marche. Sur le coup d’envoi, mal négocié par les locaux, Albi récupère une mêlée à 25 mètres, et dans la foulée une pénalité sur un contest de Madioké Konaté. Théo Vidal ouvre le score (3-0, 4e). Albi occupe bien le terrain mais ne parvient pas à faire gonfler le score

Face au vent, Massy peine à investir le camp adverse. Une pénalité vite jouée à la main permet toutefois aux Massicois de se retrouver pour la première fois dans les 22 albigeois. Sur la pénal-touche, Massy fait mouche. Après une série de pick and go, Martin Carré surgit de l’arrière pour le premier essai du match (3-7, 21e). A la pause, les Tarnais sont clairement dans le match (7-6, 26e). Sur une dernière munition, ils auraient même pu prendre l’avantage, mais Hugo Lopès sauté plus haut que tout le monde.

Au retour des vestiaires, sur un terrain de plus en plus gras, les deux équipes ont des difficultés à faire du jeu. Massy s’en remet à la botte d’Anselme Cellier qui donne un peu d’air sur une pénalité de plus 40 mètres (10-6, 50e). Plus réaliste, Massy enquille les points. Sur une faute de Jonathan Kpoku, qui lui vaut un carton jaune (62e), Cellier offre sept points d’avance à son équipe (13-6, 64e). En infériorité numérique, Albi craque en mêlée. L’ouvreur-buteur du RCME inscrit trois points de plus (16-6, 70e). Il aura été le bourreau des Albigeois en trouvant une pénal-touche dans les 22 mètres. Une occasion en or convertie par Elgoyhen sur ballon porté (21-6, 73e). Albi boit le calice jusqu’à la lie en concédant un troisième essai dans les arrêts de jeu sur une action de plus 80 mètres initiée par Antonin Vidalenc conclue par Tom Cusson au pied des poteaux (28-6, 80e+1). Un essai synonyme de victoire bonifiée qui permet à Massy de revenir à deux points d’Albi. Seul bémol de cette soirée, la sortie sur carton bleu du capitaine Alexandre Loubière, victime d’une commotion, qui manquera les trois prochains matchs de son équipe. Un coup dur.

« Sans la blessure d’Alexandre, cela aurait une soirée parfaite. Comptablement, au niveau de l’état d’esprit et du contenu, c’est une soirée très satisfaisante, commente Djamel Ouchene. Au-delà de la victoire, ce que j’ai aimé, c’est le respect de la stratégie. On a volontairement joué contre le vent en première période. On a fait le dos rond. On a mis beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. On savait qu’avec le vent dans le dos en deuxième mi-temps, ça serait plus facile. J’espérais que physiquement on serait mieux et que cela se décanterait pour nous à la 55e-60e minute, c’est un peu ce qui s’est passé. Je suis très satisfait mais tout n’a pas été parfait. On a été plutôt convaincant face à une belle équipe d’Albi. »

Aymeric Fourel

MASSY – ALBI : 28-6 (7-6). Arbitre : M. Morel (Bourgogne/Franche-Comté). 1 000 spectateurs environ.

• Evolution du score : 0-3, 7-3, 7-6 (mt), 10-6, 13-6, 16-6, 21-6, 28-6.

• Les points. Pour Massy : 3E Carré (21e), Elgoyhen (73e), Cusson (80e+1) ; 2T (21e, 80e+1) et 2P (50e, 64e) Cellier. Pour Albi : 2P Vidal (4e, 26e).

• Cartons jaunes : Poipy (38e) à Massy ; Van Dyk (38e), Kpoku (63e) à Albi.

• L’équipe de Massy : Carré – El Yahyaoui, Cusson, Lopez Bontempo (Vidalenc, 73e), Gogoladze (Artaud, 64e) – (o) Cellier, (m) Rouet (Rubio, 64e) – Loubière (cap.), Cowley (Lopès, 52e), Konaté – Mahu (Djebbari, 55e), Riou – Ferrer (Pienaar, 60e), Trassoudaine (Elgoyhen, 60e), Poipy (Visser, 60e). Entr. : Denoyelle et Ouchene. Changement provisoire : Konaté par Visser (39e).

• L’équipe d’Albi : Dospital (Aviragnet, 67e) – Soenen, Jacomme, Bozzo (Pisano, 60e), Galtier – (o) Vidal, (m) Favretto (Courtiès Chaubet, 51e) – Ponsole, Calmon (cap.), Dione (Coustalat, 51e) – Kpoku, Beltran (Frambourg, 51e) – Van Dyk (Dos Santos, 60e), Venter (Chauvet, 60e), Pindor (Soave, 55e). Entr. : Boulogne, Fourcade et Siboul. Changement provisoire : Ponsole pour Dos Santos (39e-47e).