Rugby (Nationale) : Massy rate le coche d’entrée

Les Massicois se sont inclinés en ouverture de la saison vendredi soir au Ladoumègue (17-23). Largement menés à la pause (0-17) par une équipe de Narbonne réaliste, les Massicois ont bien failli renverser la rencontre après avoir évolué en supériorité numérique une bonne partie de la seconde période.

Il y a des matchs qui laissent plus ou moins de regrets. La défaite de Massy contre Narbonne (17-23) vendredi soir lors de la première journée de Nationale est à ranger parmi les grosses déceptions. Malgré un retard de 17 points à la pause, les Massicois auraient pu l’emporter en profitant de l’indiscipline des Audois qui ont écopé de cinq cartons, dont un rouge, en deuxième période. Un drôle de match que les Massicois ont finalement perdu lors des quarante-cinq premières minutes. « Comme j’ai dit aux joueurs à la mi-temps, en attaque, on n’avait rien de spécial à leur reprocher à part qu’on n’était pas très bons. Et en défense, on n’a pas été mis en danger, mais tu perds 17-0. En Nationale, contre n’importe quelle équipe, mais encore plus contre Narbonne, c’est compliqué de gagner le match avec un tel écart à la pause », commente Benoit Denoyelle, le co-manager du RCME.

Narbonne fait mouche sur sa première incursion dans les 22 massicois à la suite d’une touche, Lavergne convertissant un ballon porté (0-7, 7e). Rebelote une demi-heure plus tard. Alors que les Massicois sont à 14, c’est le talonneur Esteriola qui aplatit après une penal-touche (0-17, 37e). Sans être dominateurs dans le jeu, les Audois font parler leur réalisme au contraire des Massicois, incapables de scorer sur leurs temps forts. Après une belle séquence des avants, l’arbitre signale un ballon tenu dans l’en-but. Sur la pénal-touche qui suit, Julien Blanc, gêné par le pied de Robin Poipy, commet un en-avant (13e). Juste avant la pause, les Essonniens gâchent une nouvelle munition sur un mauvais lancer en touche.

Narbonne à onze

Dès le retour des vestiaires, les Massicois emballent la rencontre. Gonzalo Lopez Bontempo marque malgré un plaquage haut de Nova. L’arbitre accorde finalement un essai de pénalité et exclut dix minutes le Narbonnais. Les visiteurs multiplient les fautes et les cartons pleuvent. Nasova écope à son tour d’un tour d’un carton jaune après un plaquage dangereux sur Loris Rouet. S’ensuit une échauffourée au cours de laquelle Esteriola dégoupille. Ce dernier enfonce ses doigts dans les yeux d’Arthur Seigneuret. M. Bouzac n’hésite pas. C’est rouge direct.

Les visiteurs se retrouvent alors à onze sur la pelouse contre quinze Massicois qui en profitent pour refaire leur retard en inscrivant un second essai par Robin Poipy (14-17, 50e). Il s’en faut d’un rien pour que Amona Artaud donne l’avantage à Massy mais l’ex-arrière de Tarbes est déséquilibré sur une cuillère de Clauzel (52e).

Alors que Lopez Bontempo remet les deux équipes à égalité sur pénalité (17-17, 55e), Massy ne parvient pas à trouver l’ouverture malgré sa supériorité numérique. « Même avec tout l’effet de jeu en deuxième mi-temps, on a réussi à remonter sans pouvoir faire la différence. Après on prend deux pénalités à la con. On a voulu jouer une pénalité vite, mettre du rythme, mais au final on se retrouve dans notre camp avec six points de retard », peste Benoit Denoyelle.

A 13, les Narbonnais parviennent à mettre les Massicois à la faute en mêlée. Deux pénalités (60e, 70e) que Pialot réussit, offrant aux Audois la victoire. Les Massicois ont tenté le tout pour le tout en fin de match mais ont confondu vitesse et précipitation en commettant de nombreux en-avants. « Peut-être que devant Narbonne a été meilleur, mais on a manqué de détermination en première période. Après, la route est longue, mais il ne va pas falloir qu’on fasse comme tous les ans et qu’on commence à gagner les matchs dans quelques journées », prévient Benoit Denoyelle qui, après la blessure du centre Tom Cusson (cheville) jeudi matin à l’entraînement, a perdu le 2e ligne Noa Rolnin (genou) durant la rencontre. « On va analyser tout ça à la vidéo. On va remettre le bleu de chauffe dès dimanche. Et on va préparer le déplacement à Albi. »

Aymeric Fourel