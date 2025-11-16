Rugby (Nationale) : Un Massy à deux vitesses

Le RC Massy-Essonne a une nouvelle fois dominé le RC Suresnes (23-13) samedi soir à l’issue d’un derby disputé sous des trombes d’eau. Les Massicois ont inscrit tous leurs points en première période. Avec cette septième victoire de la saison, ils confortent leur place dans le top 6 de Nationale.

Le RC Massy-Essonne a réalisé le grand chelem samedi soir au stade Jean-Moulin de Suresnes. Après les victoires des cadets Alamercery (50-12) et des juniors Crabos (10-8) dans l’après-midi, les pros l’ont emporté à leur tour contre le club des Hauts-de-Seine (23-13). Un succès construit en première période. Malgré des trombes d’eau, les Massicois ont envoyé du jeu. « J’avais demandé aux joueurs d’être ambitieux malgré les conditions climatiques. Ils y sont parvenus. On a été cohérents dans le jeu. Il y a eu de la vitesse entre les avants et les trois quarts », analyse Djamel Ouchene, l’entraîneur massicois des lignes arrière.

