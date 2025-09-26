Six chœurs font résonner les grands airs aux chandelles ce samedi à Auvers-Saint-Georges

L’église d’Auvers-Saint-Georges accueillera un concert de musique sacrée unique ce samedi 27 septembre à 20h30, dans une atmosphère intimiste illuminée par la lueur de centaines de bougies. L’association Les Mini-Opéras invite le public à découvrir un programme riche et varié, mêlant œuvres célèbres et pièces moins connues de grands compositeurs classiques.

Sous la direction d’Olivier Cangelosi, le chœur Mini-Opéras, accompagné de chorales parisiennes renommées, interprétera des airs de Mozart, Haendel, Bach, Verdi, Gounod, Massenet, Lloyd Webber et Mascagni. Parmi les solistes, la soprano Agnès Loyer et la pianiste Anna Marcisz-Chevrier accompagneront les voix d’une cinquantaine de choristes issus de six ensembles : Chœur Colonne, Chœur de la Trinité, Chœur Agape, Chœur de Paris, Chœur symphonique et Mini-Opéras.

Le programme mettra à l’honneur des pièces emblématiques de la musique sacrée, telles que la messe solennelle de sainte Cécile de Gounod, Pie Jesu de Webber, ou encore l’Ave Maria de Verdi, offrant une expérience musicale exceptionnelle et un moment de recueillement unique, sublimé par l’éclairage à la bougie.