Un salon du livre ce samedi en Essonne

Rendez-vous à l’espace culturel de Villabé, samedi 27 septembre de 10 h à 18 h, pour une journée placée sous le signe de la découverte et du partage autour des mots, des images et des idées.

Soixante-cinq auteurs et autrices seront présents pour rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages. Tous les genres seront au rendez-vous : romans, récits historiques, polars et thrillers haletants, ouvrages de bien-être, essais de société, poésie… De quoi combler toutes les curiosités littéraires !

Au programme, de nombreuses animations viendront rythmer la journée : dictée pour petits et grands, pour tester son orthographe avec bonne humeur ; atelier-goûter pour les enfants, avec une initiation à l’illustration animée par Christian Jegou, artiste villabéen ; conférences inspirantes, dont « Le bonheur » par le philosophe Emmanuel Jaffelin et un échange avec le docteur Christine Cazard-Fillette, spécialiste du sommeil qui répondra aux questions du public.

Parce que la création s’exprime aussi au-delà des mots, le salon accueillera également des expositions de peintures et de sculptures.

Entrée libre et ambiance conviviale, que vous soyez passionné de lecture, curieux de nouvelles découvertes ou simplement en quête d’un moment culturel agréable, ce Salon du livre de Villabé est l’occasion idéale de flâner, rencontrer, apprendre… et repartir le cœur et l’esprit enrichis.