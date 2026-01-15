17e journée de National : FC Fleury accueille Orléans ce vendredi soir

Après un mois de trêve, les footballeurs de Fleury-Mérogis retrouvent la compétition au stade Walter-Felder demain soir, vendredi 16 janvier, à 19h30, contre Orléans avec l’objectif de confirmer la bonne première partie de saison.

David Vignes et ses joueurs sont restés dans l’Essonne vendredi dernier. Le match amical qu’ils devaient disputer à Rouen, le leader du National, a été annulé en raison de la tempête Goretti qui a sévi sur le nord-ouest de la France. « Le club nous a prévenu à 10h (ndlr : le match était programmé à 14h30) que les conditions n’étaient pas réunies pour jouer, explique l’entraîneur floriacumois. A la place, on s’est entraîné. »

Le rythme en question

Les Lions n’auront eu donc que deux petites oppositions contre les Lusitanos Thionville (N2) et une équipe réserve de Reims (L1/N3),

pour retrouver le rythme après plus d’un mois sans jouer et avant de reprendre la compétition vendredi soir contre Orléans. Les joueurs du Loiret auront eu, de leur côté, un vrai match officiel puisqu’ils étaient engagés en 16es de finale de la Coupe de France contre Monaco (L1) samedi dernier (défaite 3-1). « Ils ont un léger avantage sur nous car ils ont un match dans les jambes mais il ont repris plus tard l’entraînement alors que nous, ça va faire trois semaines », estime David Vignes. Ce match, qui marque la fin de la phase aller, ne se jouera pas au stade Robert-Bobin de Bondoufle mais au stade Walter-Felder (lire encadré) où les Lions s’entraînent la semaine. Une contrainte avec laquelle David Vignes doit composer, même s’il aurait préféré rester à Bobin pour recevoir la formation du Loiret (3e), qui restait sur une bonne dynamique (quatre victoires toutes compétitions confondues) avant son élimination en Coupe de France.