Football (National) : Fleury a réagi trop tard

Les Floriacumois se sont inclinés contre Caen vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle (1-2). Trop timorés en première période, les Floriacumois se sont lâchés un peu plus dans le second acte sans parvenir à arracher le nul.

Après avoir accueilli Saint-Brieuc au stade Walter-Felder pour leur première à domicile en National, qui s’était soldée par une large victoire (4-1), les Floriacumois retrouvaient la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle pour la venue du Stade Malherbe de Caen. Une affiche alléchante entre un promu de N2 et un ancien pensionnaire de Ligue 1-Ligue 2 qui a attiré 1 500 spectateurs dont 150 supporters normands. Ces derniers sont repartis enjoués après le succès de leurs favoris (2-1), qui avaient beaucoup à se faire pardonner après la gifle reçue à domicile contre Versailles (0-2) la semaine passée.

Les Essonniens aussi étaient revanchards après le revers concédé à Paris 13 sur un penalty inscrit dans le temps additionnel (0-1). Mais ils ont eu beaucoup de mal à entrer dans la rencontre. Il a fallu attendre la deuxième période pour les voire prendre le jeu à leur compte. Les Caennais menaient alors 2-0.

Zoumana Bagbema avait ouvert le score de la tête à la suite d’un corner (1-0, 35e) dix minutes après son entrée en jeu à la suite de la blessure de l’un de ses coéquipiers. Ivann Botella, qui avait failli marquer dès la 3e minute, sa frappe ayant été repoussée par Gaël Alette, a finalement trouvé le chemin des filets au retour des vestiaires. Un ballon mal dégagé par Hamadou Karamoko sur un débordement de l’intenable Mohamed Hafid profite à Botella qui ne se pose aucune question (0-2, 50e). Dans la foulée, Caen est à deux doigts de plier la rencontre par ce diable de Hafid (52e). « Ce deuxième but nous a fait très mal », a commenté un David Vignes plutôt agacé après la rencontre : « Je nous trouve trop timide sur les entames de match. Il n’y a aucune raison à cela. » Mais son équipe a su trouver les ressources pour revenir au score. Après une chevauchée côté gauche, Kévin Farade, qui n’a pas ménagé ses efforts, décale Yoann Le Méhauté qui s’arrache pour adresser un ballon piqué à Clément Badin au second poteau. Celui-ci fait parler sa technique avec un contrôle pour se mettre sur son bon pied avant d’expédier une frappe petit côté imparable (1-2, 61e).

Jusque-là souverains, les visiteurs vont alors reculer, laissant Fleury prendre le jeu à son compte. David Vignes fait entrer du sang neuf (Sylla, Belliard, Homssa) pour aller chercher l’égalisation. Fleury n’est pas loin d’y parvenir à la suite d’un coup franc de Le Méhauté, mais Jonathan Rivas se montre encore maladroit dans la surface (74e). Sadibou Sylla oblige ensuite Anthony Madréa à une parade. Le ballon retombe dans les pieds de Marvyn Belliard qui bute à son tour sur le gardien caennais. Nadir Homssa suit et marque mais le but est refusé pour un hors jeu du jeune milieu de Fleury (86e).

Dans les arrêts de jeu, Fleury pousse encore mais Rivas est trop court sur un centre d’Aubourg. « Comme face à Paris 13, on a manqué d’efficacité. C’est rageant de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Avec zéro point pris sur ces deux matchs, c’est cher payé, mais ça ne sert à rien de passer son temps à regretter, il faut faire un peu plus. »

Aymeric Fourel

FLEURY – CAEN : 1-2 (0-1). Arbitre : M. Perpinan. Spectateurs : 1 500.

Buts : Badin (61e) pour Fleury ; Begbema (35e), Botella (50e) pour Caen.

Avertissements : Mleko (entr. adjoint, 36e), Colombo (80e), Le Méhauté (86e), Vignes (entr., 90e) à Fleury ; Bagbema (28e), d’Ornano (entr. 32e), Etuin (67e), Debohi (74e), Henry (90e+5) à Caen.

Fleury : Alette – Lefebvre (Bovis, 84e), Vogt, Karamoko, Colombo (Aubourg, 84e) – Badin (Homssa, 66e), Lelevé (cap.), Le Méhauté, Farade (Sylla, 66e) – Lavigne (Belliard, 66e), Rivas. Entr. : Vignes.

Caen : Mandrea – Henry, Debohi, Gomès (Bagbema, 23e), Etuin – M’Vila (cap.) – Hafid (Noireau Dauriat, 75e), Rajot, Dali Amar, Diakité (Gnanduillet, 63e) – Botella. Entr. : d’Ornano.