Trophées sport du Républicain : Votez pour votre sportif 2025 préféré

Meilleur sportif, meilleure équipe et meilleur jeune de l’Essonne : vous pouvez voter sur ce lien jusqu’au dimanche 4 janvier 2026 pour les Trophées sport 2025 du Républicain. Les résultats seront publiés dans l’édition du 8 janvier.

Depuis 2008, Le Républicain de l’Essonne vous propose de saluer le parcours des meilleurs sportifs du territoire et d’élire ceux qui ont, selon vous, le plus marqué l’année écoulée.

Vous aurez le choix parmi vingt-deux nommés répartis dans trois catégories :

MEILLEUR SPORTIF ou MEILLEURE SPORTIVE, MEILLEURE ÉQUIPE et MEILLEUR JEUNE.

Cette catégorie (ex-meilleur espoir) est réservée aux sportifs de moins de 21 ans.

Elue « meilleure sportive » ces deux dernières années, la karatéka Helvétia Taily (SKB Epinay-sous-Sénart) peut réaliser la passe de trois, mais la concurrence sera rude avec les judokas Shirine Boukli (cinquième nomination) et Joan-Benjamin Gaba, les athlètes

Anne-Suzanna Fosther-Katta et Yanis Meziane ainsi que le triathlète Tom Lerno.

Dans la catégorie « meilleure équipe », on retrouve trois nommés de l’an passé, les FC Fleury 91, les Lions de Savigny et le Diamant Evry Futsal représenté cette fois par ces féminines. L’ES Massy basket-ball fait son retour avec les Jets d’Ery/Viry (féminines) et le CA Orsay RC. La catégorie « meilleur jeune » sera la plus fournie avec dix candidats. Tous sont nommés pour la première fois sauf la karatéka Lee-Lou Koume, deuxième l’an dernier.

A vous désormais de voter pour vos favoris. Les vainqueurs seront désignés à 50 % par le vote du public et à 50 % par celui d’un jury constitué de journalistes du Républicain de l’Essonne. Les résultats seront publiés dans le journal du 8 janvier 2026.

Catégorie meilleur sportif 2025

Six sportifs de l’Essonne nommés dans cette catégorie Meilleur sportif ou Meilleure sportive de l’année 2025.

Catégorie Meilleure équipe 2025

Six équipes de sport de l’Essonne nommées dans cette catégorie Meilleure équipe 2025.

Catégorie Meilleur jeune 2025

Dix jeunes sportifs de l’Essonne nommés dans cette catégorie Meilleur jeune 2025 (ancienne catégorie Meilleur espoir).

