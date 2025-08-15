Football (National) : Soirée parfaite à Fleury

Pour leur première sortie de la saison à domicile, les Floriacumois ont régalé leur public en dominant Saint-Brieuc 4 buts à 1 vendredi soir au stade Walter-Felder à l’issue d’un match maîtrisé.

Le FC Fleury 91 n’aura pas attendu très longtemps pour remporter son premier succès en National. La 2e journée aura été la bonne. Une victoire obtenue face à un autre promu, Saint-Brieuc. « Et avec la manière », se félicite le président Pascal Bovis, qui s’est vu remettre par un représentant de la Fédération française de football, avant le coup d’envoi de la rencontre, le titre officiel de champion de France du groupe C de N2. Les Lions ont en effet inscrit quatre buts à des Briochins déjà battus en ouverture du championnat (0-1 contre Versailles). « Je suis très content et très fier des garçons. Une victoire aussi large en national, c’est rare, mais on a été très efficaces en première période », apprécie l’entraîneur David Vignes.

