A Brétigny, une soirée sous le signe de Bollywood

Le Ciné220 à Brétigny-sur-Orge organise, en partenariat avec Harmonie de l’Inde, une soirée sur le thème de Bollywood.

Si vous aimez les blockbusters remplis d’action, d’histoires d’amour et de batailles épiques, vous allez être servis au-delà de vos espérances. Samedi 17 janvier, c’est ainsi au Ciné220 de Brétigny-sur-Orge qu’il faudra se rendre pour découvrir sur grand écran le film « La légende de Baahubali – L’épopée ». Le point d’orgue d’une soirée Bollywood organisée par la structure, en partenariat avec Harmonie de l’Inde. A cette occasion, le public est invité à se présenter dès 17h45 pour un accueil et un buffet indien (Pongal), avant un spectacle et une démonstration de danse indienne

Du (très) grand spectacle

A partir de 18h45, place sera laissée au 7e art pour la projection du film « La légende de Baahubali – L’épopée ». Un long-métrage imposant, tant par sa durée (un peu moins de 4 heures, étant un condensé de deux films sortis en 2015 et 2017) que par son ampleur cinématographique. Car le moins que l’on puisse dire est que son réalisateur, S.S. Rajamouli, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Narrant l’ascension de Shiva, héros semi-mythique d’une force prodigieuse, dans un royaume fantastique, le film est surtout une opportunité de découvrir une facette assez méconnue du cinéma indien. Loin des longues scènes de danse et des romances douteuses, il est ici question d’action dans son sens le plus spectaculaire. Affrontement contre un éléphant (!), batailles au sabre à un contre cent ou encore infiltration d’une cité assiégée par le biais d’hommes catapultés par des arbres : c’est une avalanche d’effets spéciaux numériques et de spectacle pyrotechnique qui s’abat à l’écran, dans un show poussant les limites du raisonnable beaucoup plus loin que les habituels blockbusters américains. Pour le découvrir, rendez-vous donc au Ciné220, aux tarifs habituels de la salle.

