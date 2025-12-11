Le salon Lire et Jouer de retour à Brétigny pour une huitième édition

La Ville de Brétigny-sur-Orge accueillera une nouvelle édition du salon, samedi 13 décembre.

A travers son Grand projet lecture, la Ville de Brétigny-sur-Orge met particulièrement l’accent, depuis plusieurs années, sur la promotion des initiatives visant à développer et favoriser le goût de la lecture, notamment chez les jeunes. Parmi les rendez-vous du calendrier municipal en ce sens, le salon Lire & Jouer tient évidemment une place particulière dans le dispositif, son ambition étant parfaitement en accord avec ces objectifs. L’événement est justement de retour pour une huitième édition, qui se tiendra le samedi 13 décembre, de 14h à 19h, à l’Atelier 220. Pensé pour les jeunes et les moins jeunes, le salon s’intéressera, comme son nom l’indique, aux œuvres littéraires au sens large et au jeu sous toutes ses formes.

Un spectacle en fin d’après-midi

Créateurs de jeux de société, éditeurs, auteurs et autres illustrateurs seront donc présents sur place pour présenter leurs nouveautés et leur manière de travailler, tandis que divers ateliers permettront à ceux qui le souhaitent de se lancer dans l’aventure. Il est à noter que le spectacle mêlant comptine, clown et théâtre d’objets « Qui a croqué ma pomme ? » sera proposé par la compagnie La Sensible à partir de 16h30.

