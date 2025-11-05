A Montgeron, la Maison de l’amitié se fait une nouvelle jeunesse

Tout juste débutés, les travaux de rénovation du lieu de rencontre privilégié des seniors montgeronnais doivent s’étaler sur plusieurs années.

La toute première étape du plan de rénovation de la Maison de l’amitié, à Montgeron, devrait s’achever d’ici la fin des vacances de la Toussaint. Mais le remplacement de l’ascenseur de cette structure municipale dédiée aux seniors marque en réalité le début d’un chantier d’ampleur, qui doit se poursuivre jusqu’en 2027 au moins. « Nous avons souhaité phaser les travaux, d’une part, pour que ce lieu de rencontre privilégié pour les seniors de notre commune puisse continuer à accueillir ses usagers sans interruption. D’autre part, la Maison de l’amitié est un bâtiment volumineux et ancien : l’investissement est important et il est nécessaire de l’étaler sur plusieurs budgets », explique Pierre-Valéry Gaudeau, directeur de cabinet à la mairie de Montgeron.



La première phase de ce plan pluriannuel a donc débuté il y a quelques jours et doit se poursuivre jusqu’au début de l’année 2026. Après l’ascenseur, ce sera le réfectoire qui aura le droit à une transformation de fond en comble. « Nous allons remplacer les sols, le plafond, les luminaires, le mobilier, énumère Pierre-Valéry Gaudeau. L’objectif est de rendre le lieu plus moderne, plus convivial et plus fonctionnel. Nous allons aussi installer la climatisation dans cet espace, qui est devenue indispensable avec les canicules que nous connaissons désormais tous les ans. » Pour cette première phase seule, le budget est fixé à 700 000 €.

Pour ce qui est de la seconde partie du projet, la mairie espère l’entamer en 2027. Celle-ci n’est pas encore chiffrée, des études étant toujours en cours, mais elle devrait également s’attaquer à des problèmes plus structurels. « Nous allons continuer la modernisation du bâtiment, avec l’accueil qui est aujourd’hui assez cloisonné et l’étage, dont les salles sont utilisées par les associations pour les différentes activités proposées aux adhérents. Mais il est aussi très probable qu’il y ait des travaux à mener concernant la toiture et l’isolation du bâtiment », détaille Pierre-Valéry Gaudeau. Double enjeu pour la municipalité, conclut-il, puisqu’il s’agit de traiter de la question du « bien vieillir, sujet qui nous tient à cœur » mais aussi celle de l’entretien des bâtiments communaux anciens, dont on sait qu’ils ont été construits selon des normes, notamment énergétiques, aujourd’hui archaïques.