Accès, circulation et sécurité : ce qu’il faut savoir pour bien préparer la Fête de l’Humanité 2025

La Fête de l’Humanité 2025 débutera ce vendredi 12 septembre sur la BA 217 en Essonne pour la quatrième année consécutive. « C’est le plus grand événement qui se déroule dans le département au cours de l’année. La Fête de l’Humanité est la plus grande ville de l’Essonne durant trois jours », insistait la préfète de l’Essonne Frédérique Camilleri ce jeudi 11 septembre, lors de la présentation du dispositif de sécurité publique lié à ce rendez-vous.

Ce sont, en effet, de 80000 à 110000 personnes qui sont attendues chaque jour à la Fête de l’Humanité. Une affluence qui impose pour les autorités de se préparer à des enjeux variés afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et que « tout le monde puisse profiter de la fête », résume la préfète.

250 gendarmes et 75 policiers déployés

A partir de vendredi, un dispositif de sécurité d’ampleur est donc activé H24, avec 250 gendarmes et 75 policiers nationaux, auxquels s’ajoutent des personnels de la SUGE dans les transports en commun, la Police municipale de Brétigny-sur-Orge, et même deux agents de la Guardia Civil espagnole.

Le premier enjeu de taille est celui de la gestion des flux. Les perturbations les plus importantes sont attendues vendredi en début de soirée avec l’arrivée du public du jour ainsi que des campeurs qui vont rester sur place durant tout le week-end. « Notre première action consistera à fluidifier les accès, pour les automobilistes, les piétons, les cyclistes. Nous aurons 35 militaires et 50 motocyclistes, dont des motocyclistes de la Garde Républicaine qui seront affectés à cette mission », indique le colonel Langou, commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Essonne.

Avec les militaires au sol, l’appui aérien de l’hélicoptère de Villacoublay et les drones, la situation sera gérée en temps réel pour minimiser au maximum les points noirs de la circulation et s’assurer de la sécurité de tous. « Le réseau routier n’est pas dimensionné pour un événement de cette taille », rappelle la préfète. Un état de fait largement pris en compte.

Privilégier la venue en transports en commun

L’organisateur a ainsi créé quelques nouveaux parkings. Des accès parking sont en vente pour accéder à la fête de manière sécurisée et, ceux qui comptent se stationner de manière « sauvage » feraient mieux de réfléchir à deux fois. « Ce sera tolérance zéro. L’année dernière, nous avions évacué et mis en fourrière quelques dizaines de véhicules », précise le colonel Langou. Sur la fluidification de la circulation, l’accès au parking K pour les camping-cars a été revu par l’organisateur afin d’accélérer l’entrée sur site.

Du côté des transports en commun, le cadencement des lignes C et D du RER est augmenté durant tout le week-end. Le public peut, au choix, se rendre à la fête via la gare de Brétigny-sur-Orge sur la ligne C, ou via la gare d’Orangis – Bois de l’Épine sur la ligne D. Des navettes sont mises en place à partir de ces deux gares. Depuis la gare de Brétigny, il est également possible de se rendre à la fête à pied, via un parcours sécurisé par la Police nationale.

Une brigade de Gendarmerie sur le site

S’étalant sur une zone de 50 hectares, avec 300 stands et 17000 campeurs, avec environ 100000 personnes présentes chaque soir, les Gendarmes sont également prêts à faire face à des enjeux de petite délinquance, comme des pickpockets, ou des faits plus graves d’agressions sexuelles. « L’année dernière, une dizaine d’infractions avaient été relevées », précise le colonel. Une attention particulière est portée sur la sécurité des femmes durant tout l’événement.

La brigade de Gendarmerie qui se trouve à l’entrée de la Fête afin de souhaiter la bienvenue à tous sera ouverte sans interruption pour prendre les plaintes, et interpeller les personnes malveillantes identifiées. Un groupe 3D (3e dimension) avec les drones doivent permettre d’avoir une vision permanente au sein du poste de commandement où seront réunis l’ensemble des services de l’Etat, des forces de sécurité intérieure ainsi que l’organisateur de la fête.

Prêts en cas d’attentat

Avec un rendez-vous de cette taille, l’un des enjeux auquel les forces de sécurité se préparent est celui d’un attentat terroriste. Comme l’a rappelé Frédérique Camilleri, la France est toujours en état de vigilance Urgence Attentat, son niveau le plus élevé. Afin de répondre à un tel événement, les axes rouges permettant de faire arriver les secours et d’évacuer les blessés, ont été largement revus cette année.

Enfin, la préfète de l’Essonne a mis en avant le travail effectué en amont par les services de l’Etat, pour s’assurer que les structures mises en place respectaient l’ensemble des normes de sécurité et que l’hygiène était parfaitement respecté pour les stands proposant de l’alimentation.

Les services de l’Etat recommandent à toutes les personnes se rendant à la fête de se renseigner sur le site Internet de l’organisation en amont de leur venue.