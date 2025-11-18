Avec sa carte géante, Amigoville veut donner une autre vue sur Gometz-la-Ville

L’association souhaite installer dans quelques mois une carte géante de la commune. Ce projet, autour duquel elle souhaite fédérer les habitants à travers des ateliers, permettra de mettre en lumière le patrimoine et les espaces de Gometz-la-Ville.

Gometz-la-Ville vue du ciel… mais en restant sur le plancher des vaches. C’est l’idée de l’association locale « Amigoville », qui s’attache à faire découvrir l’Histoire et le patrimoine « aussi bien bâti qu’humain » du village. Son nouveau projet consiste en l’installation, le 22 mars prochain sur le terrain d’évolution, d’une carte au sol géante, sur laquelle les curieux pourront déambuler et mieux prendre conscience de l’environnement qui les entoure.



« Le village a accueilli beaucoup de nouveaux Gometziens en passant de 1 000 à 1 500 habitants en 20 ans, et nous constatons qu’ils sont nombreux à ne pas connaître les environs », affirme Dominique Merlino, membre de l’association, à l’origine du projet. « C’est une façon de s’intéresser au patrimoine de la commune tout en prenant conscience du territoire qu’elle occupe, notamment sa portion construite et non-construite puisqu’une très grande partie de Gometz-la-Ville est occupée par des terrains agricoles ou naturels. Beaucoup ignorent qu’il y a six ou sept hameaux assez éloignés dans la commune, des fermes isolées en réalité, et c’est donc aussi une invitation à les découvrir », complète la présidente d’Amigoville, Claire Pescheux. La carte, dont l’association s’occupe de la conception et de l’impression, recouvrira une surface de 10 x 12 m pour représenter les 9,86 km² du village.

Mais, au delà de cette installation, l’association souhaite aussi fédérer autour de ce projet en invitant les habitants à y prendre pleinement leur part. Pour ce faire, une première réunion a eu lieu le 7 novembre et deux autres sont prévues au cours du mois, les 21 et 28 novembre à 20h15 dans la salle de l’Aérotrain. L’association invite les participants à réaliser une petite maquette de leur propre maison, de quelques centimètres pour respecter l’échelle, et donne ainsi une dimension encore un peu différente à cette carte. Le jour J, les maquettes seront placées sur la carte, façon supplémentaire de mieux appréhender les environs. « Il y aura d’autres réunions par la suite, voire des ateliers pour aider à la réalisation de ces maquettes », précise Claire Pescheux. Les membres de l’association profitent également de ces rendez-vous pour glaner ça et là des anecdotes auprès des participants, de ces petites histoires qui finissent toujours par composer la grande.