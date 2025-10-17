MON COMPTE
Teddy Vaury

« Ce fut l’honneur de ma vie d’être votre maire » : à Saint-Germain-lès-Arpajon, Norbert Santin souhaite passer la main

Norbert Santin.


Maire depuis 2014 à Saint-Germain-lès-Arpajon, Norbert Santin a annoncé sa décision à la population il y a quelques jours.
Avec la loyauté et la franchise qui le caractérisent, Norbert Santin a joué le jeu de la transparence avec les Germinois. Dans une lettre distribuée à l’ensemble de la population le vendredi 3 octobre dernier, il a fait part aux habitants de sa décision à l’approche de l’élection municipale de mars 2026.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
