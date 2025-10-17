

Maire depuis 2014 à Saint-Germain-lès-Arpajon, Norbert Santin a annoncé sa décision à la population il y a quelques jours.

Avec la loyauté et la franchise qui le caractérisent, Norbert Santin a joué le jeu de la transparence avec les Germinois. Dans une lettre distribuée à l’ensemble de la population le vendredi 3 octobre dernier, il a fait part aux habitants de sa décision à l’approche de l’élection municipale de mars 2026.

