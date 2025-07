Cet été partez à la découverte de la nature en Essonne

En Essonne, le Conseil départemental vous propose une série d’animations tout l’été au cœur des espaces naturels sensibles. À cela s’ajoutent deux expositions artistiques et naturalistes à ne pas manquer.

Commencez votre été par une balade botanique autour des étangs de Baleine et Brûle-doux à Angervilliers le dimanche 6 juillet de 9h30 à 12h. Accompagné par un guide naturaliste, partez à la découverte de la flore typique des zones humides. Une promenade idéale pour apprendre à reconnaître les plantes aquatiques et à comprendre leur rôle dans les écosystèmes.

Ensuite, rejoignez les équipes sur le terrain pour un recensement participatif des lézards des murailles le dimanche 13 juillet de 10h à 11h30 au Domaine départemental de Montauger à Lisses. Des petits reptiles discrets, mais essentiels aux écosystèmes. Cette animation ludique et scientifique permet de s’initier aux méthodes de suivi de la faune locale.

Souvent méconnus, les serpents sont pourtant des alliés précieux de la biodiversité. Alors partez à leur rencontre avec un animateur spécialisé le mercredi 16 juillet de 8h à 10h30 au Domaine de la Justice à La Ferté-Alais. Au programme : observation, échanges et démystification. Une sortie passionnante pour dépasser les idées reçues et découvrir ces espèces fascinantes.

Le programme estival des Rendez-vous Nature en Essonne regorge d’autres activités comme des balades ornithologiques, la découverte des insectes, des ateliers en forêt ou près des rivières… De quoi ravir tous les curieux de nature, quels que soient leur âge et leur niveau de connaissance. Programme complet et inscriptions sur essonne.fr.

De plus, deux expositions pour mieux connaître nos voisins à plumes sont prévues du 20 juin au 14 septembre à la Maison de l’Environnement de l’Essonne à Montauger. La première « OISEAUX » de l’association ERON propose un parcours immersif dans le monde des oiseaux. Entre photographies, documents pédagogiques et dispositifs sonores, découvrez la diversité des espèces présentes en Essonne, leur habitat et les menaces qui pèsent sur elles. Un voyage sensoriel pour mieux comprendre et protéger ces sentinelles de notre environnement. Et la deuxième « Habiter en oiseau », une création de l’artiste Marylou qui nous invite à repenser l’idée même d’habitat, en s’inspirant des oiseaux. Nids, structures naturelles, matériaux trouvés : Marylou propose une relecture poétique de notre rapport à l’espace, entre art et écologie.

Alors que vous soyez passionné de biodiversité, curieux de découvrir votre territoire ou simplement à la recherche d’activités en plein air, l’Essonne vous offre une belle programmation estivale. Ces animations et expositions sont gratuites, accessibles à tous, et encadrées par des professionnels passionnés. Pour plus d’infos ou pour s’inscrire : Les Rendez-vous Nature – Département de l’Essonne.

Ecrit par Clara Arrachart