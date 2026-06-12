Parrain du salon du livre de Mennecy, qui se tiendra samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, le chanteur, compositeur et écrivain Pierre Perret revient pour le Républicain de l’Essonne sur son dernier ouvrage, Mémé Anna, publié le 12 mars dernier. Il y raconte la vie de sa grand-mère, qui a grandement contribué à la sienne.

Le Républicain : Quelle relation avez-vous eu avec votre grand-mère ?

Pierre Perret : C’était un lien exceptionnel, une grande symbiose. J’ai passé énormément de moments privilégiés. Elle m’a pris sous son aile et m’a appris la vie. Elle m’a élevé pendant que mes parents travaillaient beaucoup et s’occupait plus de moi qu’eux sur certains aspects. C’est l’école de la vie avec elle.

Est-ce que votre engagement pour les femmes est lié à votre relation avec votre grand-mère ?

J’ai été entouré de femmes bienveillantes tout le temps. Elles m’ont enrichi considérablement. Ma mère a été aussi en symbiose avec mon père. À 7- 8 ans je me suis fait amener dans la musique en étant poussé par mon père. Lui-même avait été empêché d’être musicien, acteur, artiste. Il s’était toujours dit que s’il avait un fils qui voulait être artiste, il l’aiderait. J’ai été poussé tôt à la musique, puis ensuite été mis au conservatoire.

On sent que votre grand-mère a beaucoup compté pour vous. Vous a t-elle aussi poussé dans votre personnalité créative avec la musique ?

Oui, c’est pourquoi j’ai tout fait dans le monde créatif. Le choix suprême pour moi est la création, l’écriture de chanson. J’ai aussi été soutenu toute ma vie par ma femme : elle m’a beaucoup aidé, comme mon père et ma mère. Ma créativité m’a permis d’être très indépendant, d’écrire tout seul sans dépendre de quoi que ce soit.

Vous écrivez depuis longtemps. Qu’est-ce qui vous plaît dans la littérature par rapport à la musique ?

Écrire un livre est la continuation de la vie, c’est son prolongement. Je raconte ce que je vois de la société. Le livre est le fruit de mon observation. Tous les sujets m’ont intéressé. Je suis le fruit de 70 ans de chansons : j’ai abusé de tous les mots sans restriction, j’ai tout entendu. J’ai été tout, moi.

Qu’est-ce que vous inspire votre venue au Salon du Livre de Mennecy ?

Pour moi, ce qui est touchant c’est de voir à mes côtés beaucoup de gens qui ont tout donné. Les gens qui viennent sont des super fidèles de fidèles ! Je veux leur donner de la reconnaissance. Ça me fait super plaisir de rencontrer des gens qui ont la banane et qui viennent pour me voir.

Envisagez-vous d’écrire d’autres ouvrages dans le futur ?

Bien sûr que je vais continuer. J’adore ça, c’est un travail continu. Mon livre a été réédité plusieurs fois : j’estime qu’entre 20 000 et 30 000 exemplaires ont été vendus. Il a été dans les meilleurs classement nationaux de ventes. Je ne m’attendais pas à cela et j’en suis très heureux. C’est motivant.

Mémé Anna par Pierre Perret, éditions Mareuil, 181 pages, 21€

Entretien réalisé par Valentin KRAMPAC – – GUITTARD