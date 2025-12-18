A Mennecy, les jeunes ont planté une micro-forêt et de la mémoire

La micro-forêt urbaine plantée le long de la RD191 à Mennecy sera nommée en mémoire d’Albert Kassabi, dit Bébert des Forbans.

Planter un arbre, c’est un symbole d’espoir. A Mennecy, la municipalité a confiance en la jeunesse et en l’avenir, et participe à construire un futur préservé des conséquences du changement climatique. Ainsi, la ville a lancé l’aménagement d’une micro-forêt urbaine de 3 870 m2 à l’entrée Est de la commune, le long de la RD 191. Ce projet est par ailleurs soutenu à hauteur de 29 000 € par la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE).