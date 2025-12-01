Xavier Dugoin veut défendre l’identité de Mennecy aux prochaines élections municipales

Maire de Mennecy de 1990 à 2001, puis de 2008 à 2011, Xavier Dugoin a décidé de représenter à nouveau sa candidature aux suffrages des Menneçois lors du scrutin municipal de mars 2026.

Xavier Dugoin a donné le coup d’envoi de sa campagne le mardi 11 novembre dernier. Une date qui n’a évidemment pas été choisie par hasard par l’homme à la tête de la liste baptisée « Pour Mennecy » qui se revendique fière « de notre histoire, de notre identité et de nos valeurs ».

Déjà maire de la ville par deux fois, ayant passé la main à son fils, le maire actuel Jean-Philippe Dugoin-Clément, Xavier Dugoin présente sa candidature comme celle d’un Menneçois qui veut défendre sa ville. « J’aime Mennecy, ma ville, dans laquelle je vis depuis 40 ans. Mais aujourd’hui, je ne la reconnais plus », affirme-t-il.

Ce que remet en cause Xavier Dugoin, c’est « la course à l’urbanisation sans limite et à la perte de son identité ». Dans les vidéos régulièrement postées sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, la densification de la ville, l’impact sur les questions de circulation, sont régulièrement mises en avant.

Pour le retour d’une gouvernance apaisée

Pas avare de formules percutantes, il souhaite s’ériger en rempart, refuser « le grand changement » dans une ville qui serait devenue « le nouvel eldorado des promoteurs ». Il estime ainsi que la densification des logements « engendre du mal-vivre pour les habitants », que les quartiers de la Jeannotte et des Acacias « sont saturés et trop densifiés ».

S’il est élu maire de la ville, Xavier Dugoin veut établir « un moratoire » sur les constructions et préserver les espaces verts ou agricoles de la ville.

En dehors de ce sujet de l’urbanisation, Xavier Dugoin entend également imprimer sa patte sur la gestion communale. « Notre priorité sera la baisse des dépenses pour éviter des hausses d’impôts à venir et le recours à l’emprunt », affirme-t-il. Une volonté qu’il résume là encore avec une formule choc : « les dépenses à la Macron, c’est fini ».

Enfin, quant au fonctionnement du conseil municipal, il souhaite le retour à ce qu’il décrit comme « une gouvernance apaisée ». En mars prochain, Xavier Dugoin aura 79 ans, et veut faire figure de sage dans cette élection. « J’apporte mon expérience, ma disponibilité, mon souci du dialogue et du respect de chaque personne », conclut-il.

