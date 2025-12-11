En Essonne, l’artisanat se met au pied du sapin !

[Dossier] Mais quel cadeau vais-je bien pouvoir offrir ? C’est une question que l’on se pose tous, alors que l’on cherche des idées originales. Et si la réponse se trouvait simplement chez les artisans d’art et créateurs aux quatre coins de l’Essonne ?

A lire dans ce dossier :

Artisanat : l’art du beau en cadeau…

Trouver des cadeaux uniques pour ses proches, qui ont du sens et qui sont les témoins d’un savoir-faire, c’est ce que proposent les artisans d’art et créateurs aux quatre coins de l’Essonne.

A la Maison des artisans d’art du Moustier à Milly-la-Forêt, en ce mois de décembre, 24 artisans exposent et vendent leur production. Des objets à la fois utiles et beaux, qui donnent des couleurs au quotidien et rendent la vie un peu plus belle.

« Nous avons ici une grande variété de produits qui viennent du territoire des Deux Vallées et de l’Essonne. Depuis quelques semaines, nous recevons beaucoup de visiteurs à la recherche de cadeaux de Noël originaux », souligne Aude Gomes, chargée de développement pour la Maison des artisans d’art du Moustier. Avec un prix moyen de 30 € pour les objets présentés, il est en plus possible de trouver quelque-chose de beau à un coût raisonnable.