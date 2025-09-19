Festival de la Terre 2025 à Egly : un week-end agricole et festif pour toute la famille

Ce week-end, les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, la commune d’Egly en Essonne accueillera la 70ᵉ édition du Festival de la Terre, organisé par les Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France. Deux jours de fête, de découvertes et de rencontres attendent les visiteurs, dans une ambiance conviviale où petits et grands trouveront leur bonheur.

Véritable institution, le Festival de la Terre transforme chaque année un champ essonnien en un espace unique, à mi-chemin entre kermesse champêtre et grand rendez-vous agricole. Le public pourra découvrir les coulisses du monde rural, échanger avec des producteurs passionnés et surtout profiter d’un programme d’animations pensé pour toute la famille.

Des courses de tracteurs tondeuses

Cette édition anniversaire promet de marquer les esprits. Les incontournables courses de tracteurs tondeuses feront vibrer le public, tandis que les enfants pourront vivre leur premier baptême de tracteur, se laisser émerveiller par des démonstrations équestres ou encore s’émerveiller devant l’adresse des chiens de troupeau. Les amateurs de sensations fortes pourront, quant à eux, prendre de la hauteur avec des tours d’hélicoptère, tandis que d’autres préféreront la douceur d’une balade en calèche. Partout, la bonne humeur et le partage seront au rendez-vous.

Des courses de tracteurs tondeuses animeront l’événement (Photo JA IDF).

Un marché du terroir

Le festival est aussi une véritable fête des papilles. Les visiteurs auront l’occasion de savourer les créations des boulangers et pâtissiers franciliens, avec des pains, viennoiseries et gourmandises artisanales préparées spécialement pour l’événement. Le marché du terroir offrira également un voyage gustatif à travers les produits locaux : miels, fromages, confitures, fruits et légumes de saison, mais aussi créations artisanales qui reflètent le dynamisme des savoir-faire essonniens.

Au-delà des plaisirs gustatifs et des animations spectaculaires, le Festival de la Terre reste avant tout un moment de rencontre entre les agriculteurs et le grand public. Les familles pourront poser toutes leurs questions, découvrir les évolutions des filières agricoles et repartir avec une meilleure connaissance de celles et ceux qui nourrissent la région.

Ouvert de 10h à 18h, avec une entrée fixée à 7 euros (gratuite pour les moins de 10 ans), l’événement se veut accessible à tous. Et pour ne rien gâcher, un grand parking gratuit est prévu à proximité.

Les 20 et 21 septembre prochains, Egly deviendra le cœur battant de l’agriculture francilienne. Le Festival de la Terre 2025 est bien plus qu’une simple fête agricole : c’est une expérience familiale, festive et gourmande, à vivre absolument en cette rentrée.

Infos pratiques – Festival de la Terre 2025

📍 Lieu : Voie Communale 2, 91520 Égly (Essonne)

📅 Dates : Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

⏰ Horaires : 10h – 18h

🎟️ Tarif : 7 € (gratuit pour les moins de 10 ans)

🅿️ Parking gratuit