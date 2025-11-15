Le restaurant de l’Île de loisirs d’Etampes vient de rouvrir ses portes

Après six ans d’attente, le restaurant, baptisé “l’Ô” a rouvert ses portes ce samedi 15 novembre.

Enfin ! C’est sans aucun doute le mot qui résume le mieux le sentiment général avec l’inauguration du restaurant de l’Ile de loisirs fin août. L’édifice avait été détruit par un incendie criminel dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 novembre 2019.

Près de six ans plus tard, le restaurant tout neuf accueille à nouveau sa clientèle depuis ce week-end. « Nous inaugurons aussi aujourd’hui un lieu très attendu : le restaurant de l’Île de loisirs. Il a manqué durant ces 6 dernières années aux usagers et aux familles qui fréquentent l’Île. Grâce à un travail acharné, à la mobilisation de nombreux partenaires et entreprises, nous sommes heureux de le rouvrir. Cet équipement sera un marqueur fort de valorisation et d’attractivité pour notre territoire et notre belle île de loisirs », a insisté Gérard Hébert, président du Conseil syndical de l’Ile de loisirs, lors de l’inauguration du bâtiment le samedi 30 août dernier.

L’inauguration s’est également déroulée en présence de son nouveau gérant, Laurent Breuillet, connu dans le Sud-Essonne pour être également le gérant du restaurant Le Safari à Etréchy. « Ce restaurant a pris du retard pour l’ouverture dû à des problèmes de livraison de mobilier et au recrutement du personnel », a ajouté le président. Celui-ci a insisté sur le symbole fort de cet événement. « Aujourd’hui, nous ne faisons pas qu’inaugurer un restaurant. Nous ouvrons une nouvelle page de l’histoire de l’Île de loisirs d’Étampes. Notre Île de loisirs mérite toute notre attention, toute notre énergie et tout notre engagement ».

A la carte, les clients pourront découvrir à la carte, foie gras de canard accompagné d’un chutney manque ananas ou encore des poireaux avec poitrine grillée, la traditionnelle entrecôte en plat avec ses frites ou encore des Saint-Jacques poêlées nappées d’un beurre à l’orange, et en dessert des classiques comme la crême brûlée vanille, du riz au lait ou de la brioche perdue au caramel beurre salé.

La façade de L’O, le nouveau restaurant de l’Ile de loisirs d’Etampes (Photo © Le Républicain de l’Essonne).

4,5 millions d’euros investis sur l’Ile de loisirs depuis 2020

Gérard Hébert n’avait pas manqué de rappeler lors de l’inauguration que, depuis 2020, grâce au soutien de la présidente de la Région Valérie Pécresse et de son vice-président Patrick Karam, l’Ile de loisirs a obtenu un soutien financier de 4,5 millions d’euros de la Région.

Lors de ce rendez-vous, le parvis se trouvant entre le restaurant et la piscine a été baptisé “Place de l’Essonne du Sud”. « La Place de l’Essonne du Sud que nous inaugurons aujourd’hui est un symbole fort : celui de l’importance de notre Île de loisirs dans l’identité et le rayonnement de notre territoire. L’Essonne du sud est une formulation que notre ami Franck Marlin nous a appris à utiliser comme une identité propre comme si le sud donnait une couleur, un caractère a l’Essonne et j’en profite pour saluer le travail de Franck pour les Etampois et le Sud Essonne », insistait Gérard Hébert.

Le maire d’Etampes a salué le travail accompli et la mobilisation de tous autour de ce site au cœur de la ville. « Il est capital de savoir bien s’entourer, sans oublier de remercier ceux qui nous soutiennent, telles que la région Île-de-France, le Département, et l’Agglomération de l’Étampois-Sud-Essonne. C’est un véritable partenariat qui profite à tous les Sud-Essonniens pour avoir une base exceptionnelle », a remarqué Franck Marlin. « Ce poumon vert est un lieu privilégié, où nous aimons nous retrouver notamment pour la Foire de l’Essonne Verte ou la Fête Saint-Michel. Nous pourrons à nouveau nous rassembler dans ce restaurant autour de la gastronomie française et de bons produits locaux », a renchéri le président de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne Johann Mittelhausser. Le sous-préfet d’Etampes Benoît Vidon, s’est réjouit de cette réouverture qui « consolide l’attractivité de cette ville qui a tant de richesses et d’atouts ».

Réservation obligatoire : [email protected] ou par téléphone 0160813229. Ouvert les midis de 12h à 14h du mardi au dimanche, et le soir du mardi au samedi de 19h à 22h, jusqu’à 22h30 les vendredi et samedi.



Pourquoi a-t-il fallu près de 6 ans pour rouvrir le restaurant ?

Les embûches ont été nombreuses sur le chemin de la reconstruction du restaurant de l’Ile de loisirs régionale. Comme l’a indiqué Gérard Hébert lors de l’inauguration, il a déjà fallu patienter 2 ans avec les expertises et contre-expertises du site. Durant cette première phase, l’architecte « s’est battu pour ne pas construire un bâtiment sur des fondations que nous ne connaissions pas et des experts qui ne souhaitent pas prendre en charge les fondations ». Ensuite, il a fallu 2 ans pour lancer les études techniques, trouver les financements et la phase administrative des marchés publics. Le permis de construire a dû être modifié à trois reprises pour faire face à l’explosion du coût des matériaux engendré par la pandémie d’abord, puis la guerre en Ukraine. Une fois la première pierre posée le 13 octobre 2023, 20 mois de travaux ont été nécessaires. Le nouveau restaurant a coûté la somme totale de 3,2 millions d’euros, avec un financement d’1,6 million provenant du remboursement des assurances, 1,2 million de la Région Ile-de-France, et enfin 400 000 euros grâce au FCTVA obtenu par le syndicat de l’Ile de loisirs.