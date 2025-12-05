Les petits à l’ouvrage pour arborer leur école

Les 27 et 28 novembre, les élèves de maternelle et de primaire participaient à la plantation d’arbres dans leur village de Pecqueuse.

Pelles et truelles en main, les élèves d’élémentaire de l’école de Pecqueuse ont planté, avec l’aide de leurs enseignantes et de leurs parents, 22 arbres fruitiers et d’ombrage à l’intérieur et l’extérieur de la cour d’école. Le lendemain, ce sont les enfants de maternelle qui se sont affairés à installer vivaces et plantes au pied de ces arbres.



« Une démarche d’apprentissage pédagogique et de sensibilisation à la préservation du vivant », présentait la mairie de Pecqueuse, organisée en partenariat avec l’association des « Ecoliers de Pecqueuse », ainsi qu’avec l’agglomération Pays de Limours et le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial).

