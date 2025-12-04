Les Serres de Beaudreville font leur marché d’hiver

Ce sera la quatrième fois que le « tiers-lieu agri-culturel » organisera ce rendez-vous.

« Un après-midi convivial pour découvrir producteurs, créateurs, associations et artisans locaux, dénicher des idées cadeaux, profiter d’un concert live et partager un moment chaleureux autour de la buvette gourmande », promettent les Serres de Beaudreville. Samedi 6 décembre, de 13h à 19h, le « tiers-lieu agri-culturel », situé au 43, route de Beaudreville à Gometz-la-Ville, organise la quatrième édition de son marché d’hiver, évènement qui mêle donc produits locaux et animations culturelles.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les productions des Serres elles-mêmes mais aussi celles de leurs invités qui proposeront leurs produits de bouche et d’artisanat, mais aussi des propositions plus inhabituelles : « Réparation vélo, boutique de seconde main, groupement d’achat citoyen, système d’échange local, monnaie locale… ».

Du côté des animations, Capucine Bernard proposera, entre 14h et 16h un atelier d’initiation à la mosaïque, tandis que les curieux pourront profiter de visites guidées des serres à 15h et 17h. Un espace dédié aux jeux « pour petits et grands » est également au programme ainsi que, pour terminer la journée en beauté, un concert du groupe de rock « Les Parfax » de 17h à 19h.

