MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésGrand Paris Sud
Thibault LE VOT

Rentrée quasi normale pour les élèves d’Evry-Courcouronnes après l’incendie

L'école des Coquibus en fin d'incendie.

Victime du feu, l’école élémentaire des Coquibus restera fermée pendant cette année scolaire 2025-2026. La municipalité a dû s’organiser en urgence.
« Mieux vaut que cela arrive un 15 août qu’un 29 août… », plaisante avec philosophie Medhi Zeghouf, premier adjoint au maire d’Evry-Courcouronnes chargé, entre autres, de l’Education. Ce jour-là, un incendie se déclarait en effet dans le groupe scolaire des Coquibus, alors en rénovation. Malgré l’intervention des Sapeurs-pompiers, le bâtiment accueillant l’école élémentaire est durement touché : trois classes du deuxième étage sont ravagées par les flammes, la toiture et les combles sont à reconstruire, sans compter les dégâts engendrés par les tonnes d’eau qui ont été nécessaires à l’extinction de l’incendie. Il reste alors à peine plus de 15 jours avant la rentrée.
« Il faut être réaliste : il nous faudra bien l’année scolaire pour faire les démarches et réaliser les travaux nécessaires », affirme Medhi Zeghouf.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Thibault LE VOT
Thibault LE VOT
Journaliste dans le nord de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés