Rentrée quasi normale pour les élèves d’Evry-Courcouronnes après l’incendie

Victime du feu, l’école élémentaire des Coquibus restera fermée pendant cette année scolaire 2025-2026. La municipalité a dû s’organiser en urgence.

« Mieux vaut que cela arrive un 15 août qu’un 29 août… », plaisante avec philosophie Medhi Zeghouf, premier adjoint au maire d’Evry-Courcouronnes chargé, entre autres, de l’Education. Ce jour-là, un incendie se déclarait en effet dans le groupe scolaire des Coquibus, alors en rénovation. Malgré l’intervention des Sapeurs-pompiers, le bâtiment accueillant l’école élémentaire est durement touché : trois classes du deuxième étage sont ravagées par les flammes, la toiture et les combles sont à reconstruire, sans compter les dégâts engendrés par les tonnes d’eau qui ont été nécessaires à l’extinction de l’incendie. Il reste alors à peine plus de 15 jours avant la rentrée.

« Il faut être réaliste : il nous faudra bien l’année scolaire pour faire les démarches et réaliser les travaux nécessaires », affirme Medhi Zeghouf.

