Rugby (Nationale) : Narbonne, bourreau de Massy en barrage

Les Massicois n’ont pas réussi à faire mentir l’adage. Déjà battus à deux reprises par Narbonne cette saison, les Bleus et Noirs ont subi un troisième revers samedi soir au Ladoumègue (31-43). Une défaite en barrage difficile à avaler car elle signifie la fin de saison pour le groupe essonnien.

Le orange était la couleur phare ce samedi au stade Jules-Ladoumègue de Massy. Après la victoire sur le fil de la réserve du CA Orsay RC contre le RC Paris 15 (20-19) en 16es de finale d’Excellence B, en lever de rideau, le RC Narbonne s’est imposé à son tour sur le pré massicois en barrage de Nationale (43-31) au grand dam de Benoit Denoyelle, l’entraîneur des avants du RCME. « On a réalisé dix premières minutes au top où on a tenu le ballon et on les a mis en difficulté. Et après, on a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire en leur laissant beaucoup le ballon, en défendant même si on a bien défendu en première période, et en deuxième période, ils se sont nourris de nos imprécisions pour marquer trois essais coup sur coup. »

Les Massicois avaient entamé ce barrage de la meilleure des manières, menant rapidement au score (10-0, 4e). A peine le coup d’envoi donné, ils donnent le ton sur leur première séquence de jeu. Sur la percée d’Anselme Cellier, les Narbonnais se mettent à la faute. L’ouvreur massicois inscrit les premiers points du match (3-0, 2e). Sur le réengagement, les Audois sont à nouveau pénalisés. Massy en profite pour renvoyer le jeu dans leur camp après un mouvement très rapide que conclut Loris Rouet par un essai de filou (4e). Dix points en quatre minutes, on se dit alors que les Massicois sont partis pour un festival mais ils ne marqueront plus de points jusqu’à la 71e minute de jeu et un essai de Yohann Gbizie (17-40). Un 40-0 qui fait « un peu mal à la tête », dixit Benoit Denoyelle : « Ça fait chier de prendre 40 points à la maison mais Narbonne a été clinique ce soir. »

Les Narbonnais ont donc donc gâché la fête. La ferveur était bien présente bien avant le coup d’envoi. Une ferveur de phases finales que le stade Jules-Ladoumègue de Massy n’avait plus connu depuis quatre ans et un succès en demi-finales contre Albi (40-10). Pour cet événement, les joueurs, encouragés pendant l’échauffement par les jeunes du club, portaient un maillot collector. D’anciens entraîneurs du RCME comme Jean-Baptiste Dimartino, actuel directeur du centre de formation de Bayonne, et Jeff Dubois, actuel manager de Grenoble (ProD2), qui ont connu des épopées avec Massy et des montées en ProD2, étaient présents pour l’occasion avec d’anciens joueurs formés au club comme Léo Barré (Satde Français, Top 14) et le champion olympique à VII, Andy Timo. Malgré le soutien de plus 3 000 spectateurs, Massy s’arrête en barrages.

Remontés comme des coucous après leur échec de la semaine passée à Bourgoin (33-43), les Narbonnais se sont montrés réalistes. Après avoir été cueillis à froid, les visiteurs réduisent la marque par Thibault Santoro (10-3, 7e). L’ouvreur-buteur narbonnais a permis à son équipe de refaire quasiment son retard avant la pause (10-9) avant de la faire passer devant pour la première fois du match au retour des vestiaires (10-12, 43e). Narbonne prend alors la tête et ne la quittera plus.

Les Massicois peuvent regretter les points laissés en route en première période, notamment sur la supériorité numérique après le carton jaune de Bachelier, victime d’un mauvais geste sur Loris Rouet (17e). Les Essonniens n’en ont pas profité en se faisant sanctionner sur la pénal-touche qui suit. A 14, les Narbonnais ont été redoutables. Une attaque en première main échoue tout près de la ligne massicoise (25e). Sur ce gros temps fort, les Audois se contentent d’une pénalité de Santoro face aux poteaux (10-6, 30e).

Les Massicois ont retrouvé leur capacité à défendre qu’ils avaient mis de côté lors de leurs trois dernières sorties. Mais défendre ne suffit pas. Il faut des ballons et, en cette fin de première période, les Essonniens en manquent cruellement. Lancement raté en touche (34e), coup de pied en ballon mort (37e), mêlée sanctionnée (40e+1), Massy gâche des munitions.

La mi-temps n’a pas encore été sifflée que les joueurs des deux équipes semblent bien entamés. Il n’y a pas ou peu de temps mort sur ce premier acte, et les chocs ont été rudes. Après avoir perdu leur ailier Clauzel (12e, cheville), c’est le pilier gauche Di Pietro qui sort sur commotion (22e) puis le demi de mêlée Wright sur blessure (37e). Côté massicois, le 2e ligne Andreï Mahu doit quitter ses partenaires dès la 20e minute (genou).

Après avoir fait le dos rond, Massy récupère un bon ballon dans les 22 narbonnais mais Gbizie commet un en-avant (40e+3). A force de ne pas concrétiser leurs occasions, les partenaires d’Alexandre Loubière vont le regretter. Dès le retour des vestiaires. Après que Santoro a passé trois points de plus et donné l’avantage à son équipe (10-12, 43e), Nova inscrit le premier essai narbonnais. A la suite d’une chandelle récupérée par Dyantyi, ce dernier sert Naqalevu, lequel envoie son demi de mêlée à dame (10-19, 47e). Les Orange ont fait le break et se retrouvent en supériorité numérique après le carton jaune reçu par le pilier Robin Poipy.

Le staff du RCME décide d’injecter du sang neuf mais Narbonne profite des erreurs massicoises pour gonfler le score. Betham récupère un ballon perdu et file dans l’en-but (10-26, 53e). Puis sur une passe au pied, Ducom volleye pour Dyantyi qui inscrit un troisième essai (10-33, 62e). Massy boit le calice jusqu’à la lie avec un nouvel essai deux minutes plus tard sur un contre de Nova (10-40, 64e). « Narbonne a été opportuniste quand nous avons perdu la maîtrise du ballon », analyse Benoit Denoyelle.

A un quart d’heure de la fin, la messe est dite mais les Massicois s’offrent un dernier baroud d’honneur mené par Yohann Gbizie. Le 3e ligne du RCME, dont c’était le dernier match de rugby, s’offre un triplé (71e, 75e, 80e) inutile car Narbonne a déjà assuré son billet pour la demi-finale à Albi la semaine prochaine.

Aymeric Fourel

MASSY – NARBONNE : 31-43 (10-9). Arbitre : M. Bouzac (ligue Auvergne/Rhône-Alpes). 3 222 spectateurs au stade Jules-Ladoumègue.

•Evolution du score : 3-0, 10-0, 10-3, 10-6, 10-9 (mt), 10-12, 10-19, 10-26, 10-33, 10-40, 17-40, 17-43, 24-43, 31-43.

• Les points. Pour Massy : 4E Rouet (4e), Gbizie (71e, 80e, 80e+4) ; 4T et 1P (2e) Cellier. Pour Narbonne : 4E Nova (47e, 64e), Betham (53e), Dyantyi (62e) ; 4T et 5P (7e, 30e, 40e+2, 43e, 75e) Santoro.

• Cartons jaunes : Poipy (47e) à Massy ; Bachelier (17e), Veyrier (80e+2) à Narbonne.

• L’équipe de Massy : Carré (Mignot, 49e) – El Yahyaoui, Cusson, Bontempo, Artaud – (o) Cellier, (m) Rouet (Rubio, 49e) – Loubière (cap.), Gbizie, Konaté (Gamba, 59e) – Mahu (Djebbari, 20e), Riou (Delbois, 59e) – Ferrer (Pienaar, 49e), Collopy (Elgoyhen, 49e), Poipy (Fisi’ihoï, 60e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

Substitution : Fisi’hoi pour Gbizie (52e-60e).

• L’équipe de Narbonne : Goutard – Betham, Dyantyi, Naqalevu (Chauvet, 66e), Clauzel (Ph. Ducom, 12e) – (o) Santoro, (m) Wright (Nova, 37e) – Bachelier (cap.) (Jooste, 66e), Souid, Delemarle (Belzons, 52e) – Fifita (Moreaux, 49e), Maga – Talakaï (Lalanne, 66e), Jooste (Veyrier, 60e), Di Pietro (Fichten, 22e-70e). Entr. : Delmas, Bosch et Fourtane.