Seniors : la colocation pour en finir avec la solitude

Dans un contexte de solitude des personnes âgées et de recherche de solutions alternatives aux Ehpad, Cettefamille organisait le 20 novembre une journée porte ouverte pour découvrir une maison en colocation à Mennecy.

Au cœur de Mennecy, cette colocation de huit places mise sur la convivialité et l’accompagnement personnalisé pour redonner du lien social à ses résidents. Le loyer s’élève à 2 450 euros et les équipes de Cettefamille accompagnent les aidants dans les démarches administratives, notamment pour demander des aides comme l’Accompagnement personnalisé d’autonomie (APA). Les colocataires bénéficient d’un suivi 24h/24 par des assistants de vie, tout en gardant leur indépendance : horaires libres, activités choisies et même la possibilité d’amener leur animal de compagnie. La maison, répartie sur deux étages, propose des espaces communs lumineux, des chambres personnalisables, ainsi qu’un jardin et une terrasse. Loin des Ehpad, souvent mal vus, cette colocation permet de garder des bases de vie commune plus agréables pour les aînés.

Deux réservations sont déjà enregistrées et l’ouverture de la maison est conditionnée à une troisième.

Pour déposer un dossier et planifier une visite : www.cettefamille.com ou 01.84.80.32.00.

Article écrit par François Perisse