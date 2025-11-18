Un hôtel social de Grigny évacué à la suite d’un incendie

L’incendie s’est déclaré le lundi 17 novembre dans l’hôtel social Ibis à Grigny.

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus le lundi 17 novembre aux alentours de 17 heures pour éteindre un feu sur la commune de Grigny. L’incendie s’est déclaré dans un appartement du premier étage dans l’hôtel social situé sur l’avenue des Tuileries. Les flammes et les fumées étaient visibles depuis la RD310, un axe routier très fréquenté. L’alerte rapide donnée par l’hôtesse d’accueil a permis une évacuation rapide des résidents. “L’incendie s’est déclaré dans un logement, mais la fumée a été partout donc personne ne peut rentrer dans l’hôtel”, indique Philippe Rio, maire de Grigny, présent lors de l’intervention des pompiers qui ont réussi à éteindre l’incendie.

Les secours comptent quatre blessés en urgence relative ayant inhalé de la fumée : trois femmes et un bébé de dix mois. Le Centre hospitalier Sud-Francilien à Corbeil-Essonnes les a pris en charge, leurs jours ne sont pas en danger. Les agents des services municipaux et des associations de sécurité civile ont apporté des produits de première nécessité aux sinistrés. L’établissement accueillait 46 familles, dont 38 bébés. Ces dernières ont été accueillies pour la nuit dans le gymnase Alice-Millat, ouvert exceptionnellement pour la nuit, et dans d’autres hôtels de la région. L’hôtel social est fermé pour plusieurs jours le temps de remettre en état les lieux.