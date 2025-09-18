La Semaine de la Paix s’ouvre dans la ville de Grigny

Du vendredi 19 au vendredi 26 septembre, la commune de Grigny organise la Semaine de la Paix, une série d’événements résolument engagés autour des thèmes de la paix, de la justice et de la solidarité.

Conférences, témoignages, expositions artistiques, créations jeunesse et moments de recueillement ponctueront cette semaine, ouverte à tous les habitants. L’initiative vise à « renforcer le vivre-ensemble, promouvoir la non-violence, et susciter des échanges citoyens ».

Au cœur du programme : des temps forts mêlant culture et dialogue, un concert, des expositions ou encore des rendez-vous interreligieux. Parmi les temps forts annoncés, la conférence « Chrétiens et musulmans, regards sur la paix » ouvrira les débats dès le premier jour. Tout au long de la semaine, des témoignages sont prévus, des créations portées par la jeunesse seront exposées, et des moments collectifs de recueillement permettront de réfléchir ensemble aux enjeux de justice sociale à Grigny. Une attention particulière est par ailleurs portée aux actions artistiques, avec des expositions, ateliers et spectacles participatifs. Le patrimoine culturel local, les maisons de quartier, les médiathèques, les structures périscolaires sont mobilisés pour que « la paix ne soit pas seulement un mot, mais une expérience concrète au quotidien ».



Pour la municipalité, cette semaine est plus qu’une célébration. « La Ville propose un programme riche et engagé », est-il souligné sur le site officiel. Le but affiché est donc est autant d’informer que de créer du lien, de donner à chacun les moyens de participer.

Citoyens, associations, écoles, chacun est invité dans ce cadre à prendre part. L’événement s’inscrit dans une tradition à Grigny : célébrer la Journée internationale de la paix (qui se déroule le 21 septembre), mais aussi étendre ce moment au-delà d’une seule date, pour que la paix se fasse « au jour le jour ».