Une œuvre d’art à regarder et à escalader s’installe en pleine nature au bassin de Trévoix

Le Syndicat de l’Orge a inauguré l’œuvre d’art qui a remporté l’appel à projet Art et nature.

Cellulae, l’œuvre installée sur les rives du bassin de Trévoix est sortie tout droit de l’imagination des architectes-plasticiens « Les nouveaux voisins », Nicolas Grun et Pierre Laurent.

Une première édition de cet appel à projet avait eu lieu en 2022-2023. Celle-ci avait été particulièrement appréciée et avait donné lieu à l’installation d’œuvres d’art à Leuville-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Une deuxième édition avait été lancée fin 2024 et 25 projets avaient été présentés. « Notre objectif était de sensibiliser le public à la nature, avec une œuvre d’art fabriquée avec des matériaux naturels ou de récupération », explique-t-on du côté du syndicat.

Fabriquée avec 1,5 tonne de bois

Cellulae permet d’instaurer un dialogue avec l’espace naturel qui l’entoure. « Elle permet de parler de la nature à l’échelle cellulaire. Elle invite à rentrer dans les cellules, à s’y installer, à prendre différents points de vue pour observer ce qui l’entoure », expliquent les deux artistes.

Fabriquée avec environ 1,5 tonne de bois, Cellulae est conçue pour qu’on puisse grimper dessus jusqu’à son sommet. La cellule centrale est d’ailleurs dotée d’un filet permettant d’aller jusqu’à son sommet.

« C’est une œuvre qui s’intègre dans le paysage et qui en même temps attire l’intérêt du public », a insisté François Cholley, président du Syndicat de l’Orge.

Les agents techniques du syndicat ont participé au montage de l’œuvre sur place. Ce sont d’ailleurs eux qui participeront à son entretien au fil du temps.

Cellulae devrait devenir un spot apprécié des promeneurs et surtout des photographes qui devraient rivaliser d’imagination pour prendre des clichés des espaces naturels du bassin de Trévoix à travers ou depuis l’œuvre d’art.

Et finalement, pourquoi ne pas imaginer un parcours artistique le long du bassin pour en faire un lieu de découverte de la nature et de l’art.