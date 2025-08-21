Vivez la F1 comme jamais sur le circuit de karting d’Angerville

Lundi 25 août à 20h30, ne manquez pas l’événement cinéma en plein air de l’été avec la projection du film F1 sur le circuit de karting Anthoine-Hubert.

La communauté d’agglomération de l’Étampois Sud Essonne (Caese) propose une soirée exceptionnelle alliant cinéma, vitesse et sensations fortes, sur un site aussi mythique qu’immersif : le Circuit international de Karting Anthoine Hubert à Angerville.

Dans un cadre qui enchantera les aficionados des sports mécaniques; sur un circuit qui a vu passer d’actuels pilotes de F1 comme Esteban Ocon ou Pierre Gasly, venez découvrir le très attendu film « F1 » réalisé par Joseph Kosinski, avec un casting de haut vol : Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem. Ce long-métrage haletant vous plonge dans les coulisses du monde de la Formule 1, entre performances mécaniques et rivalités humaines.

Et quoi de mieux qu’un circuit de karting professionnel pour vibrer au rythme des moteurs et ressentir toute l’intensité de la compétition ? Ambiance garantie entre vrombissements, coucher de soleil et frissons de cinéma.

