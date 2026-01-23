Une réunion pour prévenir les arnaques

Une réunion d’information sur la prévention des arnaques a eu lieu la semaine dernière à la salle Guy-Bonin.

Organisée par la ville et animée par la Gendarmerie nationale et notamment les représentants de la communauté de brigades d’Angerville-Méréville, la réunion organisée il y a une semaine a réuni une cinquantaine d’habitants.

L’objectif affiché était simple, prodiguer les conseils et les bonnes pratiques à la population afin de mieux se protéger face aux arnaques et démarchages abusifs en tous genres. Après la projection d’un film pédagogique montrant la manière de pratiquer des personnes mal intentionnées sur les arnaques et autres pratiques frauduleuses, le public a pu recevoir un certain nombre de conseils de la part des gendarmes. L’interactivité de la réunion a permis à tous d’appréhender les bons réflexes à adopter au quotidien, pour se protéger et comprendre les risques encourus dans des situations qui peuvent souvent sembler anodines.