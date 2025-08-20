Cinéma sous les étoiles à Lardy : projection en plein air du film Dragons le mercredi 27 août

Mercredi 27 août 2025, préparez vos coussins, transats et plaids pour une soirée magique sous les étoiles ! La commune de Lardy vous donne rendez-vous au Parc de l’Hôtel de Ville pour une séance de cinéma en plein air exceptionnelle avec la projection du film Dragons, un chef-d’œuvre d’animation accessible dès 6 ans.

⭐ Un moment convivial en famille ou entre amis

Le cinéma sous les étoiles à Lardy, c’est une ambiance chaleureuse, une pelouse accueillante, un ciel étoilé… et Bertrand, projectionniste-animateur passionné, qui revient encore une fois pour partager sa cinéphilie avec le public. L’événement, désormais incontournable en Essonne, offre l’occasion parfaite de se retrouver en famille ou entre amis avant la rentrée.

🎥 Le film au programme : Dragons (DreamWorks) – VF, à partir de 6 ans

Plongez dans l’univers épique de l’île de Beurk, où humains et dragons s’affrontent… jusqu’à ce qu’un jeune Viking pas comme les autres ose défier les traditions. Harold, rêveur et maladroit, va changer la vision de son peuple grâce à son lien unique avec un dragon nommé Krokmou. Un film à la fois drôle, touchant et spectaculaire, signé DreamWorks.

🍿 Un événement à ne pas manquer à Lardy !

Ne ratez pas cette belle occasion de vivre le cinéma autrement, sous les étoiles, dans un cadre verdoyant et détendu. Entre émotions, rires et aventure, Dragons ravira petits et grands. En cas de météo incertaine, pensez à consulter la page Facebook de la ville ou le site officiel pour les dernières infos.