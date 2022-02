Essonne : des jeunes Angervillois aux côtés du quatuor Modigliani le 13 février

Les Concerts de Poche donnent l’opportunité à des élèves de primaire et des personnes handicapées de chanter auprès de musiciens de renommé international.

Ils seront sur scène avec le quatuor Modigliani pour les accompagner en chant chorale sur deux morceaux de classique. Il y a 23 élèves de la classe de Mme Gauthier en CM1 au Petit-Nice d’Angerville et 12 travailleurs adultes en situation de handicap de l’ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) Paul-Besson à Etampes. « C’est important de faire de l’intergénérationnel et c’est intéressant dans les chœurs de mélanger les voix d’enfant et d’adultes, elles ont chacune leurs capacités », précise Hélène Hautot, chargée d’Action culturelle aux Concerts de Poche.

Ensemble, ils ont suivis chaque lundi une heure d’atelier depuis cet automne. Chaque session a été orchestrée par le chef de chœur professionnel Antoine Simon. « Mettez-vous dans la tête qu’à partir de ce soir, vous êtes des artistes », confie-t-il au chœur lors de la répétition du 3 février.