Essonne : les Jardins des Ateliers d’art du Gâtinais, c’est ce week-end

L’association des Ateliers d’arts de Gâtinais organise les Jardins des Ateliers d’art les 17 et 18 juin.

Le public est invité à venir à la rencontre des artistes des environs dans des jardins enchanteurs. L’association des Ateliers d’arts du Gâtinais programme pour la première fois cet événement en plein air sur cinq espaces avec une vingtaine d’artisans. Dans chaque jardin, les visiteurs pourront faire le tour d’expositions-ventes et des démonstrations.

A Auvers-Saint-Georges, la sculptrice Véronique Veysset accueille chez elle (39, rue Brément) la photographe Marie-Lys Hangenmüller, la souffleuse de verre Christine Kozlowski, la céramiste Lili Pamplemousse, l’artisane-sellier Elisa Bonté et la vitrailliste Florence Dupont avec sur place un atelier de land art.

A Baulne, la sculptrice Anmarie Léon a invité à son atelier (65, rue de Boigny) Gaël Baptiste, artisane sellier récemment installée sur Maisse.

Du côté des Deux Vallées, plus précisément à Milly-la-Forêt, la bijoutière Anne Claustre expose avec Christiana de Corte, artiste-peintre sur soie. Les deux femmes prévoient des démonstrations face au public (4, boulevard du Gourveneur Flix-Eboué).

A Moigny-sur-Ecole, le luthier Thierry Bruno rassemble sept artistes autour de lui (45, grande rue) le coutellier Adrien Garcia, l’ornemaniste meilleur ouvrier de France Jean-Pierre Lebureau, le confrère luthier Eric Thenaisye, la sculptrice Guillemette de Williencourt, la potière et céramiste Christine Charles et les photographes Marie-Lys Hagenmüller et Quentin Kheyap.

Dans le département de Seine-et-Marne, l’artiste-graveur Caroline Delépine reçoit à Cély-en-Bière la sculptrice et céramiste Cathy Lagarrigue, l’ébénsite d’art Alain Noret, la créatrice de maroquinerie en liège et lin Leslie Frénéthik, la créatrice de bijoux narratifs Véronique Faudou-Sourisse, le photographe Quentin Kheyap. Un récital de poésie avec Claudine Berger et Aimé Avarre est programmé le 18 juin à 15h (13, route de Milly).

Ces cinq lieux peuvent être l’occasion de faire un rallye dans le sud de l’Essonne avec un détour en Seine-et-Marne. Bonne route et comblez votre regard de belles créations artisanales !

• Horaires : samedi et dimanche 10h-19h.

Entrée libre et gratuite.