Les marchés de Noël de ce dernier week-end de novembre en Essonne

Les marchés de Noël pour le week-end des 28, 29 et 30 novembre 2025 en Essonne.

Athis-Mons

Samedi et dimanche sur la place Jean-Jaurès. Une cinquantaine d’exposants, artisans et associations locales, mais aussi : patinoire écologique, carrousel, chants de chorales et animations musicales. Stands du service Enfance, ludothèque et Père Noël.

Brières-les-Scellés

Vendredi 28 novembre à partir de 17h au parc de la Faisanderie. Premier marché de Noël de l’association des parents d’élèves. Artisanat, activités pour enfnats, présence du père Noël.

Briis-sous-Forges

Vendredi 28 de 16h30 à 19h et samedi de 11h à 18h à l’école Tarcisius et collège de la Trinité (4 route du Carmel). Livres, bougies, santons, bijoux, vin, etc. Restauration.

Bruyères-le-Châtel

Samedi et dimanche. Escape game, présence du père noël, ateliers divers, maquillage et tatouages éphémères. Animation musicale, déambulation.

Buno-Bonnevaux

Samedi 14h-22h et dimanche 10h-18h sur la place de la Mairie. Exposants, bar à huîtres.

Chilly-Mazarin

Samedi 29 de 14h à 19h et dimanche 30 de 13h à 18h. Présence d’une trentaine d’exposants, du père Noël, animations contes de Noël. Vin chaud offert par la municipalité samedi à 18h.

Evry-Courcouronnes

Samedi 29 et dimanche 30 novembre de 11h à 18h au 12 bis avenue du Général-de-Gaulle. Vente des travaux de l’association Trait d’Union : objets de décoration, arts de la table, sculptures et peintures.

Janvry

Vendredi 28 de 12h à 20h, samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 19h, ainsi que les 5, 6 et 7 décembre aux mêmes horaires. Avec 130 exposants répartis sur deux week-ends, on y découvre une variété de produits régionaux, gastronomiques et artisanaux des animations pour petits et grands et la présence du père Noël qui arrivera avec un défilé en sons et lumières.

Janville-sur-Juine

Vendredi de 12h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle communale. Avec 130 exposants répartis sur deux week-ends, on y découvre une variété de produits régionaux, gastronomiques et artisanaux.

Gometz-le-Châtel

Dimanche 30 de 10h à 18h à la salle Barbara et au foyer Vignes et tilleuls. Restauration sur place.

Itteville

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au gymnase Marcel-Cerdan. Informations sur www.itteville.fr

Le Mérévillois

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Méréville.

Leudeville

Samedi 29 de 11h à 19h et dimanche 30 de 10h à 17h à la salle des loisirs. Artisans et créateurs, gourmandises. Visite du père Noël.

Massy

Marché de Noël Saint-Marc, samedi 29 de 10h à 18h en l’église St-Marc. Gourmandises maison, grand choix objets d’artisanat malgache, épices, nombreuses idées cadeaux, livres, décorations de Noël, brocante ciblée.

Mennecy

Samedi 29 et dimanche 30 de 10h à 19h au parc Villeroy. Présence d’une centaine d’exposants. ANimations. Feu d’artifice le samedi à 18h30.

Montlhéry

Vendredi 28 de 18h à 22h, samedi 29 de 10h à 22h et dimanche 30 novembre de 10h à 19h au parc de la Souche. Marché de Noël avec des artisans et commerçants, et nombreuses animations : maison du père Noël, animations lumineuses, magie, sculpture de ballons, maquillage. Un duo de chanteurs embarquera les visiteurs dans son ambiance musicale de noël.

Morsang-sur-Orge

Marché de Noël du Secours catholique, samedi 29 de 9h à 17h au 4 rue Jules-Vallès.

Ollainville

Samedi 29 novembre à l’espace Aragon. Plus de 50 exposants, gastronomie et artisanat. Animations. Programme sur www.mairie-aollainville91.fr

Orsay

Samedi 29 et dimanche 30, en l’église Saint-Martin Saint-Laurent. 22e édition du marché de Noël au profit de la paroisse. Décorations de Noël, icônes, crêches et santons, bijoux, livres, confitures, produits écologiques, brocante.

Pussay

Samedi et dimanche de 14h à 17h30 à la salle des fêtes. Une trantaine d’exposants, principalement de l’artisanat.

Saclas

Samedi de 10h à 19h et dimanche 30 de 10h à 18h à la salle des fêtes, la salle communale et place de la République. Stands artisanaux et gastronomiques. Animations : balade à poney, manège, rencontre avec le père Noël (à 11h30 et 15h30), chants de Noël (samedi après-midi). Feu d’artifice samedi soir à 19h30. Restauration sur place ou à emporter.

Saint-Chéron

Samedi et dimanche de 10h à 18h à la salle d’Orgery, parc des Tourelles. Avec animations et spectacles. Programme complet sur www.saint-cheron.fr

Vauhallan

Samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h30, place du Général-Leclerc. Restauration sur place.

Vert-le-Grand

Samedi 29 novembre de 14h à 18h à la marpa Les grillons. Père Noël, artisans et créateurs locaux. Crêpes et thé de Noël.

Villebon-sur-Yvette

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 au centre culturel Jacques-Brel. Stands artisanaux (couture, bijoux, cuir, etc), visite du père Noël les après-midi, tombola.

Viry-Châtillon

Vendredi de 17h à 20h, samedi de 10h30 à 21h et dimanche de 10h30 à 18h au parc Leblanc. Une trentaine de commerçants et artisans locaux. Animations, restauration sur place.