Le marché Made in Essonne, c’est ce week-end à Chamarande

Rendez-vous les 22 et 23 novembre pour parcourir les allées du marché Made in Essonne, réunissant des producteurs et des artisans locaux.

Un week-end pour régaler les cœurs et les papilles. Les 22 et 23 novembre, le domaine départemental de Chamarande accueille la nouvelle édition du marché Made in Essonne, l’occasion de repartir avec des produits locaux à l’approche des fêtes de fin d’année. La cour du château de Chamarande va accueillir le week-end prochain le marché Made in Essonne, organisé par Essonne Tourisme. Une soixantaine d’exposants ont répondu présents pour émerveiller les yeux et les papilles des visiteurs. Ce marché éphémère, ouvert samedi et dimanche de 10h à 17h, montre la richesse des savoirs et met en lumière des artisans talentueux et passionnés.

Des délices de l’Essonne pour les fêtes

L’événement réunit des producteurs de gourmandises, mais aussi des artisans d’art. Le public a l’opportunité de trouver des mets festifs à savourer sur la table de Noël et du jour de l’an : le foie gras de la Ferme de la Mare préparé à Chalo-Saint-Mars, les escargots de Félix & Hélix produits à Arrancourt ou encore la truite fumée issue de l’élevage des Truites de l’Eclimont à Abbéville-la-Rivière.

Le circuit court mis à l’honneur

Sont à trouver également des produits plus classiques comme les pains de la Ferme des Hirondelles à Guillerval ou bien des soupes de l’atelier Entre Saveur et Jardin à Boutigny-sur-Essonne du côté salé, mais aussi des pâtisseries façonnées avec des ingrédients en circuit-court de Flo’Délices, artisane basée à Egly ou encore les biscuits des Cannelines d’Angerville. L’événement, se déroulant en extérieur, veut réchauffer les cœurs avec des propositions gourmandes et des cadeaux artisanaux. Fimoleo, créatrice de santons en pâte fimo, sera présente pour proposer des personnages pour les crèches de Noël.

De quoi remplir la hotte du Père Noël

Faire un tour au marché Made in Essonne donnera à coup sûr des idées cadeaux pour petits et grands. Les artisans proposent des créations réalisées avec passion et minutie qui peuvent en grande majorité être personnalisées pour devenir des pièces originales uniques. Il y aura par exemple les couteaux de la coutellerie Lames de Compagnie, installée au Val-Saint-Germain, les objets en bois de Bruno Tournage, dont l’atelier est basé sur la commune de Cerny.

A noter qu’il est possible de rester toute une journée sur place avec la présence de food-trucks engagés à proposer une carte de plats faits-maisons à partir de produits frais : Boule & Boule spécialisée dans la cuisine italienne et Ô P’tits Oignons avec ses burgers. Ils sont habituellement basés dans le nord de l’Essonne, du côté de Massy. Leur venue à Chamarande est l’occasion de découvrir deux camions gourmands labellisés par les Papilles d’or.

Pour celles et ceux qui souhaitent connaître la liste des exposants et leurs produits avant de se déplacer, chaque producteur et artisan est présenté sur le site officiel du Comité départemental de Tourisme de l’Essonne.