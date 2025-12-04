Avec « Shemere », elle veut révolutionner l’habillage des mamans



Cette nouvelle marque de vêtements, portée par la Brunoyenne Eva Iannuzzi, compte sur une campagne participative pour lancer sa première collection.

« Quand on devient maman, on peut s’oublier soi-même au profit de son enfant. Notre corps change, on ne se sent plus femme mais mère uniquement. Et c’est en partie en raison des vêtements adaptés à la maternité, à l’allaitement, qui ne nous permettent pas de nous sentir belles à notre façon. » C’est de ce constat qu’elle a tiré de sa deuxième grossesse qu’Eva Iannuzzi s’est inspirée dans une nouvelle aventure : sa marque de vêtements, « Shemere ».

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.