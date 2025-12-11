Coupe Gambardella : Brunoy, la belle surprise

Le FC Brunoy est avec le FC Fleury 91 l’un des deux derniers représentants engagés en Coupe Gambardella. Si le club floriacumois est un habitué de la compétition, son homologue brunoyen dispute pour la première fois le 1er tour fédéral (ce dimanche à 14h30).

Créée en 1954, la Coupe Gambardella, du nom d’Emmanuel Gambardella, grand défenseur du football de formation, est en quelque sorte la Coupe de France des moins de 18 ans car elle mêle clubs amateurs et centres de formation. Depuis plus de 70 ans, cette compétition, véritable vitrine du football de demain, nourrit les rêves de milliers de jeunes, offrant parfois à de petites équipes régionales l’occasion de rivaliser avec les plus grands.

Qualifiés pour le 1er tour fédéral (6e tour) de la Coupe Gambardella, les U18 du FC Brunoy (R3) et du FC Fleury 91 (R1)* auraient aimé se mesurer, ce dimanche à des joueurs de centres de formation de clubs professionnels. A défaut, ils seront opposés à des clubs de niveau régional, respectivement Jarville (R1) et Cholet (R1), avec l’ambition de franchir un tour supplémentaire. Les jeunes Brunoyens ont déjà passé quatre tours sans avoir encaissé le moindre but. Ils ont surtout réalisé deux exploits en éliminant successivement Nanterre (1-0) et Montrouge (2-0) – deux clubs de R1 – alors qu’ils évoluent deux divisions plus bas, en R3. Mais l’aventure aurait pu s’arrêter dès le 3e tour sur la pelouse du Racing Club Paris 18e (D3).

