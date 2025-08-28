L’esprit punk s’empare de la MJC de Savigny-sur-Orge

La Maison des jeunes et de la culture François-Rabelais organise la troisième édition du Savigny Punk Fest, les vendredi 29 et samedi 30 août.

« Punk is not dead » ont coutume de dire les amateurs de ce genre musical né dans les années 70 en Grande-Bretagne. Un demi-siècle plus tard, effectivement, le style popularisé par les Sex Pistols n’est pas du tout mort. A Savigny-sur-Orge, on peut même dire qu’il commence à s’installer. En effet, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) François-Rabelais organise pour la troisième année consécutive son Savigny Punk Fest, les vendredi 29 et samedi 30 août dans ses locaux. L’occasion pour les aficionados à crête (ou sans) de venir se déhancher sur les concerts des six groupes au programme (voir ci-dessous).

Accessible en tarif libre

En parallèle de ces concerts, les spectateurs auront la possibilité d’accéder à différents stands et offres de merchandising, ainsi qu’à des intermèdes – également musicaux – menés par Fragile et La Chorale Ephémère.

Il est à noter que l’événement s’inscrit dans le cadre de l’été culturel de la Ville et plus particulièrement en lien avec le stage « son et lumière ». En effet, les participants à ce stage participeront à la mise en place technique du festival.

L’accès aux concerts se fait selon le principe du PAF (« Participation aux frais »), le tarif étant « libre et conscient », indiquent les organisateurs. L’ouverture des portes est prévue pour 18h.

Le programme du Savigny Punk Fest :

Vendredi 29 août

STUP!D

PZRM

SHINDING

Samedi 30 août

David Snug (des Trotski Nautique)

Rest in Gale

The Traders