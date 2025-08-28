MON COMPTE
Robin LANGE

L’esprit punk s’empare de la MJC de Savigny-sur-Orge

Le week-end sera punk à la MJC. Photo d'illustration Unsplash

La Maison des jeunes et de la culture François-Rabelais organise la troisième édition du Savigny Punk Fest, les vendredi 29 et samedi 30 août.

« Punk is not dead » ont coutume de dire les amateurs de ce genre musical né dans les années 70 en Grande-Bretagne. Un demi-siècle plus tard, effectivement, le style popularisé par les Sex Pistols n’est pas du tout mort. A Savigny-sur-Orge, on peut même dire qu’il commence à s’installer. En effet, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) François-Rabelais organise pour la troisième année consécutive son Savigny Punk Fest, les vendredi 29 et samedi 30 août dans ses locaux. L’occasion pour les aficionados à crête (ou sans) de venir se déhancher sur les concerts des six groupes au programme (voir ci-dessous).

Accessible en tarif libre

En parallèle de ces concerts, les spectateurs auront la possibilité d’accéder à différents stands et offres de merchandising, ainsi qu’à des intermèdes – également musicaux – menés par Fragile et La Chorale Ephémère.
Il est à noter que l’événement s’inscrit dans le cadre de l’été culturel de la Ville et plus particulièrement en lien avec le stage « son et lumière ». En effet, les participants à ce stage participeront à la mise en place technique du festival.
L’accès aux concerts se fait selon le principe du PAF (« Participation aux frais »), le tarif étant « libre et conscient », indiquent les organisateurs. L’ouverture des portes est prévue pour 18h.

Le programme du Savigny Punk Fest :

Vendredi 29 août
STUP!D
PZRM
SHINDING

Samedi 30 août
David Snug (des Trotski Nautique)
Rest in Gale
The Traders

Robin LANGE
Robin LANGE
Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
