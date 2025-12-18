Championnat de France de judo : une pluie de médailles pour Sainte-Geneviève-des-Bois

Le SGS Judo est revenu des championnats de France sans titre, mais avec trois médailles d’argent et quatre de bronze.
A bientôt 36 ans, Quentin Joubert réalise encore des prouesses sur les tatamis. Il l’a démontré dimanche dernier à Saint-Chamond (Loire) en s’offrant une nouvelle médaille en moins de 81 kg — la septième depuis 2012 — aux championnats de France individuels 1re division.
