Une famille relogée après l’incendie de son appartement dans un immeuble

Les images sont impressionnantes. Ce lundi 8 septembre, vers 18h15 un incendie s’est déclaré dans le quartier des Hautes Mardelles de Brunoy, au 7, allée de Picardie, dans un immeuble de la résidence Le Réveillon gérée par CDC Habitat. Si les flammes ont entièrement ravagé l’appartement, la rapide intervention des sapeurs-pompiers de l’Essonne a permis d’éviter la propagation des flammes vers les étages supérieurs de l’édifice.

Pour la famille, dont le logement a été détruit, la situation est évidemment dramatique. La nouvelle directrice de CDC Habitat du Val d’Yerres, Isabelle Labaye, s’est rendue sur les lieux avec ses collaborateurs afin d’évaluer l’urgence de la situation, et pour proposer à la famille sinistrée une solution d’hébergement provisoire dès le soir du 8 septembre.

Un appel à la solidarité

La solidarité pour la famille touchée a rapidement pris une dimension forte dans le quartier et la ville. Le maire de Brunoy Bruno Gallier et ses collègues et collaborateurs étaient présents pour soutenir la famille et mettre en place des premières solutions de soutien dès le mardi matin au CCAS de la ville.

Dany Marcel, vice-président de l’Association des résidents des Provinciales et de l’Ensemble du Quartier des Hautes-Mardelles (ARPQHM), amicale qui existe depuis 1969, a immédiatement fait jouer son réseau, auprès de tous les partenaires associatifs agissant sur le Quartier des Hautes Mardelles afin d’organiser une permanence collecte de dons pour la famille. Tous les dons sont évidemment les bienvenus. Isabelle Labaye, pour le bailleur, a d’ailleurs proposé la mise à disposition d’un local dès le mardi 9 septembre pour assurer des permanences des bénévoles et recueillir des dons.

Les personnes qui souhaitent venir en aide à la famille sinistrée peuvent joindre Dany Marcel tous les jours (sauf le dimanche) entre 15h et 16h au 0686847785.