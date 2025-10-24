Le CCAS de Brunoy change d’adresse

Depuis le 7 octobre, le service est intégré à l’espace France Services des Hautes-Mardelles.

La municipalité explique avoir pris cette décision « afin d’offrir un meilleur accueil aux usagers avec des locaux plus spacieux et mieux adaptés, de meilleures conditions de travail pour les agents et pour maintenir le service public dans le quartier des Hautes-Mardelles ».

Depuis le 7 octobre, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Brunoy, précédemment installé dans les locaux de l’hôtel de ville, a déménagé pour intégrer l’espace France Services, situé au 101, rue de Cerçay. Ce changement d’adresse permet aussi « la concrétisation d’un pôle solidarité dans le quartier, rapprochant ainsi les différents acteurs et services consacrés au secteur social », explique la mairie.



Si les missions du CCAS restent inchangées, ses horaires d’ouverture ont évolué : il est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que les lundis et mercredis de 8h30 à 12h. Son numéro de téléphone a également changé : il s’agit désormais du 01.86.14.00.30.