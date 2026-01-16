Cross-country : Premier sacre pour Marin Gautier au championnats de l’Essonne



Le pensionnaire d’Elan 91 et de l’US Palaiseau Triathlon a remporté pour la première fois le titre départemental Elite de cross.

Théâtre des championnats de l’Essonne de cross pour la première fois, le site de l’Ecole polythechnique de Palaiseau a vu la victoire du triathlète Marin Gautier dimanche dernier lors de la course Elite messieurs. « C’est un vrai bonheur de l’emporter ici sur mes parcours d’entraînement, savourait le pensionnaire d’Elan 91 et de l’US Palaiseau Triathlon, qui s’est fait peur sur la fin. Antoine (Pitoy, 2e) revenait comme un fou. Ça a été très dur sur les parties boueuses car j’avais des pointes un peu trop petites. La boue collait. »

Mais le triathlète s’est accroché pour aller décrocher son premier titre départemental après une 3e place en 2024 et une 5e l’an dernier. Marin Gautier succède à Aurélien Olivier (Lisses AC). Sacré à quatre reprises entre 2021 et 2025, ce dernier était forfait pour cause de blessure alors que son dauphin de l’an passé, Eliot Bidet, a quitté Athlé 91 pour le CA Montreuil.

La course Elite, à laquelle ont pris part les juniors garçons, s’annonçait donc assez ouverte. Un petit groupe de quatre s’est rapidement détaché. Parmi eux, Marin Gautier, deux coureurs d’Athlé 91, Jan Gutermann et Yoahn Tchicaya, et Baptiste Guéguen (Savigny Athlétisme 91). Ce dernier a lâché ses compagnons pour aller glaner le titre junior après avoir été sacré chez les cadets l’an dernier. Les trois autres ont dû poursuivre leurs efforts lors d’une troisième boucle au cours de laquelle Antoine Pitoy (Lisses AC) a fait son retour avant de terminer 2e. Déjà troisième ces deux dernières années, il a grimpé d’une marche dimanche dernier après une course en deux temps. « Je regrette de ne pas avoir accompagné le groupe de tête. J’étais en retrait sur le premier tour mais j’ai réussi à revenir au train », commente l’athlète du Lisses AC. Jan Gutermann (3e) complète le podium après avoir souffert : « Je n’avais pas fait de cross depuis dix ans. Je redécouvrais la discipline. Je ne me rappelais plus que c’était aussi violent. »

« Le cross, c’est la meilleure préparation pour pouvoir arriver frais pour la saison de duathlon et de triathlon , poursuit Marin Gautier, très content de sa performance par rapport à son niveau de forme. Mais il faudra être plus fort pour les prochains tours qui s’annoncent encore plus durs. » Ce chef d’entreprise de 26 ans, qui a monté sa société spécialisée dans les data sportifs et l’optimisation de performance, a trois semaines pour préparer les régionaux ouest programmés à Franconville (Yvelines) le 1er février.